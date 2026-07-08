ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ದೇಹಕ್ಕೆ 4 ತಿಂಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ; ಏನಿದು ಜೀವಂತ ಶವ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್?
ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ದೇಹಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಲೆನಿನ್, ಮಾವೋ ತ್ಸೇತುಂಗ್, ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ದೇಹಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಲೆನಿನ್, ಮಾವೋ ತ್ಸೇತುಂಗ್, ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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