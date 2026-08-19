ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೂ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು 12 ವಾರಗಳಿಂದ 365 ದಿನಗಳಿಗೆ (ಒಂದು ವರ್ಷ) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ವೇತನ ಸಹಿತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಜೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಿ. ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಅವರ ಮೂರನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು 12 ವಾರಗಳಿಂದ 365 ದಿನಗಳಿಗೆ (ಒಂದು ವರ್ಷ) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವ ಡಿ. ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 365 ದಿನಗಳ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಮಿತಿ 12 ವಾರಗಳಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ (ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಆರ್ಆರ್ಬಿ, ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಎನ್ಪಿಎಸ್ಸಿ) ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ "ವೆಟ್ರಿ ಪಾಠೈ" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 12 ವಾರಗಳ (84 ದಿನಗಳು) ರಜೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ನಿಯಮಿತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 365 ದಿನಗಳ ರಜೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 90 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು 2011 ರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ, ನಂತರ 2016 ರಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 365 ದಿನಗಳಿಗೆ (ಒಂದು ವರ್ಷ) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
3ನೇ ಮಗುವಿಗೂ ಅನ್ವಯ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 12 ವಾರಗಳ (84 ದಿನಗಳು) ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.