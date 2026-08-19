ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಸೀತಾ ಬಾಡಿ, ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ 17 ದಿನದ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಸಚಿವರು ಸ್ವತಃ ಹಾಲುಣಿಸಿ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವೊಂದರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಚಿವೆ ಸೀತಾ ಬಾಡಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜನರು ಅವರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಮಗು
ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆ ಮಗು ಸಚಿವರ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಮಕ್ಕಳ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 20 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ 17 ದಿನಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಸೀತಾ ಅವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಸಚಿವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, 17 ದಿನಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು, ಆದರೆ ಅವಳು ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೀತಾ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಜುಲೈ 18 ರಂದು, ಸರ್ಕಾರಿ ತಂಡವು ನೇಪಾಳ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 20 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 12 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 8 ಹುಡುಗಿಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕಠ್ಮಂಡು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದರು.
ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದವು. 20 ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಹಡಿಯ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಣಗಿದ ತ್ವರಿತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹರಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.