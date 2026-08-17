ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನನ್ಯಾ ಗುಲೂರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿನೂತನ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. UNEP ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿ 2024 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಆಹಾರ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಆಹಾರದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಊಟ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಹೊರತಾಗಿ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಮಿಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 58ರಷ್ಟಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಪ್ಲಾನೋದ 18 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನನ್ಯಾ ಗುಲೂರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ! ಈ ವಿಧಾನವು 2026 ರ ರೆಜೆನೆರಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ನ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಿಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇರುವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಯ ಇರುವೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಇರುವೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನನ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೊನೋಟಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಾನಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದವೆಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಭೇದವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದು ಅನನ್ಯಾಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇರುವೆ ಆಧರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಅನನ್ಯಾ, ನಂತರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಳು. ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಇರುವೆಗಳು ಸೇವಿಸುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈಕೆ ಬಳಸಿದಳು. ಇದರ ತರುವಾಯ ಈಕೆ ಇರುವೆ ಆಧರಿತ ಏರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಳು. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
83% ರಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆ ಸಾಧನೆ
ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 83% ರಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು $50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೆಂದು ಅನನ್ಯಾ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮೂಲಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇರುವೆ ಆಧರಿತ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಕುಸಿತ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇರುವೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ 2026 ರ ರೆಜೆನೆರಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 15 ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ 35 ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 300 ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು 2,612 ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, $250,000 ಉನ್ನತ ಬಹುಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ $1.8 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅನನ್ಯಾಳ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಚಿತ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಈಕೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಮಾದರಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 83% ದಕ್ಷತೆಯು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.