ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಮಾರಿ ಓದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆಯಾದವರು ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ. ತಮ್ಮ ಅವಿರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಇವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಬಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದ ಮನೆ ಅದು. ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕುಟುಂಬ. ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಪರದಾಟ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರೇ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಬಂದಾಕೆಯೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಆದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಈ ಮಗುವಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಮಾರಿ ಮಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರು ಆ ಅಮ್ಮ. ಇಂದು ಅದೇ ಮಗಳು ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆಯಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು.
ಹೌದು. ಇವರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಮ್ಮಾರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು, ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿದ, ಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಬಯಸದ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು, ಜನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾಡು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತೆ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಇವರ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಬಡತನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದು ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹಿರಿಯವರು. ಇವರು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1955 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶ್ಮನೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಬಾಬು ರಾವ್ ದೇಶ್ಮನೆ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ರತ್ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಾಜಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾ. ದೇಶ್ಮನೆ ಅವರು ಗಾಜಿಪುರದ ಚಕ್ಕರಗಟ್ಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು
ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ, ನಾನು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನಾಗಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಸ್ಬಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಯುಸಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ನಾನು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೇರುವಾಗ, ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ತನ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾರಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು 1984 ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಡೀನ್, ಎಚ್ಒಡಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೂ ಆದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಯಿತು. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸೇರಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಟ್ಟಾ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.