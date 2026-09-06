Wheat Flour Onion Samosa: ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಮೋಸಾ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೈದಾ ಬಳಸದೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮೋಸಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮೋಸಾ ಎಂದರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಮೋಸಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Ingredients)
ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು: 2 ಕಪ್
ಉಪ್ಮಾ ರವೆ (ಚಿರೋಟಿ ರವೆ): 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ (ಇದು ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ)
ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ: 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಸ್ಟಫಿಂಗ್ (ಮಸಾಲ) ತಯಾರಿಸಲು
ಈರುಳ್ಳಿ: 1 ಕಪ್ (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಅವಲಕ್ಕಿ (Poha): ಕಾಲು ಕಪ್ (ಇದು ಈರುಳ್ಳಿಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಸಮೋಸಾ ಮೆತ್ತಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ)
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2-3
ಖಾರದ ಪುಡಿ: ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ: 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ: ತಲಾ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step)
*ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ರವೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
*ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚುತ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ನೀರನ್ನು ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಮೋಸಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ಸಮೋಸಾ ಶೀಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು
ವಿಧಾನ 1 (ನೇರ ವಿಧಾನ): ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ, ಅದರ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯತಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲಾ ತುಂಬಿ ಸಮೋಸಾ ಆಕಾರ ನೀಡಿ.
ವಿಧಾನ 2 (ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿ): ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಘುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ (ಪೂರ್ತಿ ಬೇಯಬಾರದು). ನಂತರ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲಾ ತುಂಬಿ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಮೋಸಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಮೋಸಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಸಮೋಸಾದ ತುದಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ.
ಕರಿಯುವ ವಿಧಾನ
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ (Medium to Low Flame) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದರೆ ಸಮೋಸಾ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆ ಬೇಡ
ಸಮೋಸಾ ಕರಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದರ ಬದಲು ಒಂದು ಜಾಲರಿ (Colander) ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ. ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಸಮೋಸಾ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.