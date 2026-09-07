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- Bigg Boss ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ ರಿವೀಲ್: ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದೆಂಥ ಅನ್ಯಾಯ
Bigg Boss ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ ರಿವೀಲ್: ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದೆಂಥ ಅನ್ಯಾಯ
ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾស្សೋ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರು ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ಬಾಸ್
ನಿನ್ನೆ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹವಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, Bigg Boss 13ಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಈ ಆರೂ ಭಾಷೆಗಳ ಹೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲೀ, ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಆಗಲೀ ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ರಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೇಗೋ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ
ಕುತೂಹಲದ ವಿಷ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್. ಇದರ ನಿರೂಪಕರು ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 2006ರಲ್ಲಿ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ
ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಸೀನಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲಿ. ಇವೆರಡೂ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 2013ರಲ್ಲಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಬರುವುದು, 2017ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲಗು, ಆನಂತರ 2018ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ.
ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ?
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಭಾವನೆ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು, 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 10 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 3 ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 8 ರ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ?
ಈ ವರದಿ ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಂದಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ನಾನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ.
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