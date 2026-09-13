Maid earns 60000 per month: ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೋಳೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನೆಗೆಲಸದ ಮಹಿಳೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹60,000 ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ!
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್, ಕಾರು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಎಂಐಗಳ ನಡುವೆ ಒದ್ದಾಡುವುದೇ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮನೆಗೆಲಸದ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಲೆದೂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!
ದೆಹಲಿ ಸಮೀಪದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶಿವ್ ಮಿತ್ತಲ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ‘ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್’ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹60,000 ದುಡಿಮೆ!
ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿತ್ಯ 5 ರಿಂದ 6 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹60,000 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ! ಅನೇಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈಕೆಯ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಕೇವಲ ಗಳಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂತು (ಇಎಂಐ) ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ, ದುಬಾರಿ ಫೋನ್, ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ. ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಆಕೆಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ" ಎಂದು ಶಿವ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. "ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಂತಹ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದರೂ ಇವರ ಇಡೀ ಉಳಿತಾಯ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈಕೆಯ ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.