ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ‘ನನ್ನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರೂ ಆತ ಶಾಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿ, ಯುವಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ!’ ಎಂದ ಯುವಕ
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿದ ಘಟನೆ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ‘ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’, ‘ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಜನ, ಪೊಲೀಸರ ಆಗಮನ
ಯುವಕನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯುವಕನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಮನವಿಗೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲೇ ಆತ ಇದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಯುವತಿಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕರೆ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಯುವತಿಯು ಯುವಕನ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಲೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಉತ್ತಮ್ ನಗರದಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಯುವಕ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಯಾರೋ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬ ಭಯ ಏಕೆ?
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟು, ಯಾರೋ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಆವರಿಸಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡು ಆತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇರಿದ ಯುವಕ
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದವರು ಯುವಕನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆತನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.