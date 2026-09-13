ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ₹7,000 ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಡಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು Xನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹7,000 ಫುಡ್ ಅಲೋವನ್ಸ್ ಕಥೆ; ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಡಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯ ನೀಲೇಶ್ ನೊಲ್ಖಾ ಅವರು Xನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಡಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹7,000 ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸದೆ, ತಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ.
ಸರಳ ಮಾನವೀಯತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಘಟನೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಡೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಂತೋಷ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ₹7,000 ಭತ್ಯೆ ನಿಜವೇ?
ಕಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಮಾನ. ಕೆಲವರು ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹7,000 ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫುಡ್ ಅಲವನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಊಟದ ಭತ್ಯೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭತ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೇಶ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು.
‘ಸಮಾಜ ಸೇವೆ’ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ವೈದ್ಯರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆ ಕೇವಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಥವಾ ₹7,000 ಭತ್ಯೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ “ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ” ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ದೊಡ್ಡದೇ?
₹7,000 ಭತ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಸತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೆಚ್ಚವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ—ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಜ್ಜಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸೇ ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.