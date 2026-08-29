Elephant intelligence in floods: ಇಡೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನೇ ಭಾವುಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತಾಯಿ-ಮರಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮವನ್ನು ನೀವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು..

ಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಆನೆಯೊಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ದೃಶ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಭೀಕರ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀರಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳೇ ತತ್ತರಿಸುವಂತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಆನೆ ಮರಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ತಾಯಿ ಆನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮರಿ ಆನೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೂ ಮರಿಯನ್ನು ಅಗಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತ ಬಾಂಧವ್ಯ

ಮರಿ ಆನೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಆನೆ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆದು, ಮರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಕವಚದಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಮರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

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ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡು ಸೇರಿದ ಆನೆಗಳು

ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಸತತ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ದಾಟಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಮರಿ ಆನೆಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ವಿಡಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಡಿನ ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ರೂರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಯ ನಡುವಿನ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಾಟಿ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆನೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಬಳಸುವ ಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಆನೆಯು ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ 

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