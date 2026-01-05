MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Suvarna Focus: ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಸ?

ಅಮೆರಿಕವು 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೇಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಡಾಲರ್ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

Author : Santosh Naik
Published : Jan 05 2026, 11:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.5): ಜನೆವರಿ 3ರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ವೆನೆಜುವೇಲಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದವು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್' ಹೆಸರಿನಡಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಡುರೊ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜೈಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿವೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್‌, ತೈಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಂಟುನೆಪ..ವೆನುಜುವೇಲ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ..

ಪೆಟ್ರೋಡಾಲರ್ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿರುವ ಸಂಚಾ ಇದು?

ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರೋ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಟ ಯಾವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಮುಂದಿರುವ ಕುತೂಹಲ.

