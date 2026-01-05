Suvarna Focus: ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಸ?
ಅಮೆರಿಕವು 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೇಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಡಾಲರ್ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.5): ಜನೆವರಿ 3ರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ವೆನೆಜುವೇಲಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದವು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್' ಹೆಸರಿನಡಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಡುರೊ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜೈಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿವೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್, ತೈಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಂಟುನೆಪ..ವೆನುಜುವೇಲ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ..
ಪೆಟ್ರೋಡಾಲರ್ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿರುವ ಸಂಚಾ ಇದು?
ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರೋ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಟ ಯಾವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಮುಂದಿರುವ ಕುತೂಹಲ.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Entertainment
05:25
Now Playing
04:41
Now Playing
News
05:53
Now Playing
24:19
Now Playing
20:43
Now Playing
Sports
04:21
Now Playing
Auto
Tech
Lifestyle
04:08
Now Playing
04:48
Now Playing
02:38
Now Playing