ಪಾಪಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಕ್ರೋಶ
ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೀಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿದೆ.. ಅದು ಬರೀ ಕಿಡಿ ಅಲ್ಲ.. ಪಾಪಿದೇಶವನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು.
ಪಿಒಕೆ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ.. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಪಿದೇಶದ ಕ್ಷುದ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಂತ.. ಅದೀಗ ನಿಜವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.. ಇಷ್ಟೂ ಕಾಲ ಪಾತಕಿ ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಶೋಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪಾಕಿಪಾಪಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪಿಒಕೆಲಿ ಬಡಬಾಗ್ನಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.. ಅದು ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೇ ಸುಡಲಿದೆ.
