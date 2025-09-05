MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಕಿಮ್ ಕುಟುಂಬವೇ ರಹಸ್ಯಗಳ ಗೂಡು, ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಿದಾಗ ಬಯಲಾಗಿದ್ದೇನು?

ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ನಿರಂಕುಶ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕಿ ಯಾರಾಗಬಹುದು .

Published : Sep 05 2025, 02:25 PM IST
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರೇಡ್ ನೋಡೊಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು.. ಈ ಚೀನಾದ ಹತ್ರ ಅದೇನೇನು ಆಯುಧಗಳಿದಾವೋ, ಅದನ್ ಚೀನಾ ಯಾವಾಗ್ಯಾವಾಗ ತೋರ್ಸುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೇಶದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಹಿಂದಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ.. ಯಾರಾಕೆ? ಅವಳ ಮೇಲೇಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು? ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣವಾದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಏನು?

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಗೂಢಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ.. ನಾವು ಈ ತನಕ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರದು, ಏನಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ, ಆ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ತೋರುಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ.. ಆತ ಈ ಸಲ ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.. ಏನಿದರ ಒಳಮರ್ಮ? ಬನ್ನಿ ನೋಡಣ.

ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರದುನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಕೆನಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.

ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅಪ್ಪಟ ನಿರಂಕುಶ ಆಡಳಿತಗಾರ.. ಆತ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆತನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.. ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕಿಮ್ ಜು ಎ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗ್ತಾಳಾ?

