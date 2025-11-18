ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಗಳ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಅಗ್ನಿವ್ಯೂಹದಿಂದ ಪಾರಾದ ಆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು?
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಬಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಘೋರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 45 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಘೋರ.. ಭಯಂಕರ.. ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿಪ್ರಮಾದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.. ನಿದ್ದೆಲಿದ್ದವರು ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಭಯಾನಕ ದುರಂತ ಅದು.. ಆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ದೂರದ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ.. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ, ಭಾರತೀಯರು.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಹೇಗಾಯ್ತು? ಯಾಕಾಯ್ತು? ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಆ ಯಾತ್ರಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು.. ದೂರದೇಶದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಭಯಾನಕ ಸಾವು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿತ್ತು.. ಡೀಸಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರ್ ಬಸ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ತಡ, ನೆಲದಿಂದ ಆಕಾಶದ ತನಕ ಅಗ್ನಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು.. ಆಮೇಲೇನಾಯ್ತು? ಅದೆಲ್ಲದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
Related Video
Entertainment
04:29
Now Playing
News
06:05
Now Playing
Sports
04:21
Now Playing
Auto
Tech
Lifestyle
04:48
Now Playing
02:38
Now Playing