MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Madenur Manu ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೇಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಡೆನೂರು ಮನು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ಮಡೆನೂರು ಕೇಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. ಈತನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಕೇಸ್ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.

Padmashree Bhat
Published : Aug 08 2025, 06:01 PM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

 ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಡೆನೂರು ಮನು ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ನಾಯಕ ಮಡೆನೂರು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ. ಈ ನಡುವೆ ಈತ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ವಿರುದ್ದ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಈತನನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೇಲ್ ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಡೆನೂರು ಮನು ಆಯಾ ನಟರ, ಮತ್ತವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಈತನ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾನ್​ನ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

Related Video

Madenur Manu ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೇಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
Now Playing
Madenur Manu ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೇಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಾಪ?
Now Playing
ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಾಪ?
ಮಿ.ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲು ಲೇವಡಿ! ಆಮೀರ್‌ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಲ್ಮಾನ್?
Now Playing
ಮಿ.ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲು ಲೇವಡಿ! ಆಮೀರ್‌ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಲ್ಮಾನ್?
ಹಣ ಪಡೆದು ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್? ಹಣ ಕೊಡದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ?
Now Playing
ಹಣ ಪಡೆದು ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್? ಹಣ ಕೊಡದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ?
ಸಾಯಿಪ್ರಕಾಶ್ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10' ಟೀಸರ್; ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಚೇತನ್​​​​ ದರ್ಬಾರ್​​ ಶುರು..!
Now Playing
ಸಾಯಿಪ್ರಕಾಶ್ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10' ಟೀಸರ್; ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಚೇತನ್​​​​ ದರ್ಬಾರ್​​ ಶುರು..!
ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರವಾಯ್ತು! ಮಡೆನೂರು ಮನುಗೆ ಮಾತು ಮುಳ್ಳಾಯ್ತು!
Now Playing
ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರವಾಯ್ತು! ಮಡೆನೂರು ಮನುಗೆ ಮಾತು ಮುಳ್ಳಾಯ್ತು!
ತಮಿಳು ಮೊದಲಾ, ಕನ್ನಡ ಮೊದಲಾ? ಶಿವಣ್ಣನೆದುರೇ ಕಮಲ್ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ!
Now Playing
ತಮಿಳು ಮೊದಲಾ, ಕನ್ನಡ ಮೊದಲಾ? ಶಿವಣ್ಣನೆದುರೇ ಕಮಲ್ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ!
ಮಡೇನೂರು ಹೊಸ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್; ಕಿಲಾಡಿನಾ ಕಿಡಿಗೇಡಿನಾ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ..!
Now Playing
ಮಡೇನೂರು ಹೊಸ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್; ಕಿಲಾಡಿನಾ ಕಿಡಿಗೇಡಿನಾ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ..!
ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು: ತಂದೆ ಮಹಾ ಕುಡುಕ..? ಮಗಳು ಮಹಾ ವಂಚಕಿ..? ಏನು ಅಸಲಿಯತ್ತು?
Now Playing
ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು: ತಂದೆ ಮಹಾ ಕುಡುಕ..? ಮಗಳು ಮಹಾ ವಂಚಕಿ..? ಏನು ಅಸಲಿಯತ್ತು?
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್, 'ರಾಜಕಾರಣಿ, VIPಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು, ಬರ್ತೀಯಾ' ಎಂದಿದ್ದು ಯಾರು?
Now Playing
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್, 'ರಾಜಕಾರಣಿ, VIPಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು, ಬರ್ತೀಯಾ' ಎಂದಿದ್ದು ಯಾರು?

Entertainment

Madenur Manu ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೇಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
02:22
Now Playing
Madenur Manu ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೇಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ NTR ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್, ನಾಟು ನಾಟು ನೆನಪಿಸಿದ ವಾರ್-2 ಸಾಂಗ್
02:32
Now Playing
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ NTR ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್, ನಾಟು ನಾಟು ನೆನಪಿಸಿದ ವಾರ್-2 ಸಾಂಗ್
Actor Vijay Deverakonda: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಪ್‌ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡರನ್ನು ಗ್ರಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ED!
02:39
Now Playing
Actor Vijay Deverakonda: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಪ್‌ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡರನ್ನು ಗ್ರಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ED!
ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಲಿಖಿತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
04:06
Now Playing
ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಲಿಖಿತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

News

ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ ಗಾಯಕಿ ಮಗ; ಗುಡ್‌ಬೈ ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಜೀವಬಿಟ್ಟ!
20:16
Now Playing
ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ ಗಾಯಕಿ ಮಗ; ಗುಡ್‌ಬೈ ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಜೀವಬಿಟ್ಟ!
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ರಾಗಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ!
19:58
Now Playing
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ರಾಗಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ!
ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು; ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರಾಧನಾ!
03:53
Now Playing
ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು; ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರಾಧನಾ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
ಆಕೆಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಆತ ಡ್ರೈವರ್; ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟವರಾರು?
24:15
Now Playing
ಆಕೆಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಆತ ಡ್ರೈವರ್; ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟವರಾರು?