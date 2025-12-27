ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ದಾಸನ ಅಪ್ಪುಗೆ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ.. ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಸನ ಅಪ್ಪುಗೆ..! ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸನ ಹುಡ್ಗ ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ಹವಾ..! ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಬಲ್.. ದೊಡ್ಮನೆ ಡೆವಿಲ್.. ಗಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪೆಬಲ್..! ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಕಿಚ್ಚನ ಅಡ್ಡಾ ದಾಸನ ಹುಡ್ಗ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.. ಹೌದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದಾಸನ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. ಆತನ ಕ್ವಾಟ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರು ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ನೀರುಗಾಯಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆತನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಶಂಕರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.. ಈತನನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಾನೆ.. ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈತನದ್ದೇ ಮಾತು.. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಅವನದ್ದೆ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ನಗೆ ಕಡಲು ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲ್ಕ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ್ಕ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಚ್ಚನ ಅಡ್ಡೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗಿಲ್ಲಿ, ದಾಸನ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಕಿಚ್ಚನ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ.. ಆತನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕಿಚ್ಚನ ಅಡ್ಡೆಯಿಂದ ದಾಸನ ಹುಡುಗ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾನಾ.. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ವರ್ಸಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ.. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇಲ್ಲಾ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ತಾಳೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರೋದು ಈ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಟಾಕ್ ಕೂಡ. ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ.. ಅಲ್ದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದಾಸನ ಹುಡುಗನು ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಕಿಚ್ಚನ ಅಡ್ಡವಾಗಿರೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಹುಡುಗನ ಕಾಮಿಡಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ.. ಈ ಕಾಮಿಡಿಗಳಿಂದಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಸನಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.