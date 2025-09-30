MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಪವಾಡ! ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುಗ್ದ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸೋತ ಕಿಚ್ಚ!

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡೋ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಮನೆ ಈ ಭಾರಿ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿದೆ. ಹಾಟ್​ ಹಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಒಂದುಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಕಮಲದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಯಾದಗಿರಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಶುರುವಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿನವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. 

Padmashree Bhat
Published : Sep 30 2025, 01:08 PM IST | Updated : Sep 30 2025, 01:12 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'' ಕುತೂಹಲದ ಗೂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಿನ ಕಳೆಯುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಪ್ರೀಯರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೇಮು ಫೇಮು ಇದ್ದವರಿಗಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕನಸು ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಭಾರಿ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಬ್ರು..

