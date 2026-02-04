MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್. ಬದಲಾಯ್ತು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಂಟು! ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಶಾಕ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಕ್!

ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಧ್ಯೆ.. ಆದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯೆ.

Author : Naveen Kodase
Published : Feb 04 2026, 05:08 PM IST
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲೊಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು, ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್. ಈ ಸಲ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಆ ಫೋನ್ ರಿಸಿವ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ-ಐದು ತಿಂಗಳ ಘೋರ ಕದನಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿತ್ತು. ಅದ್ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ, ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಾರ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

