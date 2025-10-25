MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ! ಕಾಮಿಡಿ ನಟರಾಜ ಈಗ ಲವರ್ ಬಾಯ್, ಗೆಲುವು ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ!?

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ' ತನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಳಿಗಾಗಿ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದು ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್​ನ ಪ್ರಬಲ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Gowthami K
Published : Oct 25 2025, 05:35 PM IST
ಈ ಸಾರಿ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ. ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಸಾರಿ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್​ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗೋಕೆ ಬಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಈಗ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್​ನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಕ್ಕುನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.ಬರೀ ಜಗಳ, ಕಿರಿಕ್ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರುಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ.

 ಇನ್ನೂ ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಲವರ್​ಬಾಯ್ ಅವತಾರವೂ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಂಟಿ ಟಾಸ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದ ಕಾವ್ಯಳ ಜೊತೆಗಿನ ಗಿಲ್ಲಿ ಲವ್​ ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳಿದಳು ಅಂತ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿರೋ ಗಿಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಅವತಾರ ತಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ತನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಂದಾನೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​​​ನ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ. ಸೋ ಈ ಸಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿಗಿಲಿ! ಕಾಮಿಡಿ ನಟರಾಜ ಈಗ ಲವರ್ ಬಾಯ್, ಗೆಲುವು ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ!?
ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ರಣಾಂಗಣ, ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ 'ಬೆಡ್' ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಲ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ!
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಒತ್ತಾಯದ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರಾ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು: ತೆರೆಮರೆಯ ಅಸಲಿ ಬಾಸ್ ಯಾರೆಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ!
ಒಂಟಿ ಮನೆಯ ನೂರೆಂಟು ರಹಸ್ಯ! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಪವಾಡ! ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುಗ್ದ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸೋತ ಕಿಚ್ಚ!
Madenur Manu ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೇಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಾಪ?
ಮಿ.ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲು ಲೇವಡಿ! ಆಮೀರ್‌ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಲ್ಮಾನ್?
ದಿ ವೀರ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಜೆಕೆ: ಫೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
ಆಂಧ್ರ ಶಾಸಕನ ಬಯೋಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ'ನಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ!
ಇದೇನು..? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳಾ?
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ.. ಸವಿ ನೆನಪು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನಕಾಧಿಪತಿ! ಡಿಕೆ 'ಆ' ಆಸೆಗೆ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ದೀಪಾವಳಿ?
ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕನ್ನ; 45-50 ವರ್ಷದ ಅನರ್ಹರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
