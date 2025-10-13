ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ! ಸಲಾರ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕರ್!
ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸೇರಿ 1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 'ಕಾಂತಾರ' ಸರಿಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ! ಸಲಾರ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ - ಕಾಂತಾರ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? - ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ! ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ.. ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಈ ಸಿನ್ಮಾ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮಂಸ್ ನವ್ರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 500 ಪ್ಲಸ್ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಟಿಯಾಗಿದೆ.. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಿಗಟ್ಟೋಕೆ ಕೆಲವೇ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ.
Related Video
Entertainment
04:27
Now Playing
News
Sports
04:21
Now Playing