ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ಬಳಿಕ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕು ಮನೆಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ್ಗೆ ದೀಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೂ ಇಲ್ಲ.. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ.
ಬೆಳಕೂ ಇಲ್ಲ.. ಪಟಾಕಿನೂ ಇಲ್ಲ.. ಕತ್ತಲ ಕೊಣೇಲಿ ದಾಸನ ದೀಪಾವಳಿ..!,, ಕಳೆದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೇಲ್ ಭಾಗ್ಯ.. ಈ ಸಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಸ್ನಾನ..!,, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲ.. ಮನೆಮಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ..!,, ದರ್ಶನ್ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ.. ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ.. ಆರಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮನೆಯ ದೀಪ..?,, ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ.. ದಾಸನ ದೀಪಾವಳಿ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಖುದ್ದು ದಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಡವಟ್ಟು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೈದಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ , ಈ ಬಾರಿ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಮೇಯ ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದರ್ಶನ್, ಈ ಸಾರಿ ಖುದ್ದು ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ತಾನೇ ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ದಾಸನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
