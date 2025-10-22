MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಬೇಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ಬಳಿಕ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕು ಮನೆಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ದೀಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೂ ಇಲ್ಲ..  ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ.

Shriram Bhat
Published : Oct 22 2025, 02:07 PM IST| Updated : Oct 22 2025, 02:15 PM IST
Share this Video
  • FB
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಬೆಳಕೂ ಇಲ್ಲ.. ಪಟಾಕಿನೂ ಇಲ್ಲ.. ಕತ್ತಲ ಕೊಣೇಲಿ ದಾಸನ ದೀಪಾವಳಿ..!,, ಕಳೆದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೇಲ್ ಭಾಗ್ಯ.. ಈ ಸಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಸ್ನಾನ..!,, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲ.. ಮನೆಮಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ..!,, ದರ್ಶನ್ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ.. ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ.. ಆರಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮನೆಯ ದೀಪ..?,, ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ.. ದಾಸನ ದೀಪಾವಳಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಬೇಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ಬಳಿಕ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕು ಮನೆಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ದಾಸನಿಗೆ ಬೆಳಕೂ ಇಲ್ಲ.. ದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೆ ಜೈಲಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ. ಇತ್ತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬವಿಲ್ಲ.. ಮನೆಮಂದಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ದಾಸನ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ದೀಪದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಖುದ್ದು ದಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಡವಟ್ಟು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೈದಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ , ಈ ಬಾರಿ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಮೇಯ ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದರ್ಶನ್​, ಈ ಸಾರಿ ಖುದ್ದು ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​​ನ ತಾನೇ ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ದಾಸನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

Related Video

ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
Now Playing
ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
Chris Gayle ಜೊತೆಗೆ ‘ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದ Chandan Shetty; ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಬ್ಬ!
Now Playing
Chris Gayle ಜೊತೆಗೆ ‘ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದ Chandan Shetty; ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಬ್ಬ!
ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ; ಇದು ಪ್ರಿಯಾ-ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆ
Now Playing
ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ; ಇದು ಪ್ರಿಯಾ-ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆ
ಬೆನ್ನುನೋವು, ಹೀಟಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್, ದಾಸ ವಿಲವಿಲ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದಾಸನ ದೀಪಾವಳಿ
Now Playing
ಬೆನ್ನುನೋವು, ಹೀಟಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್, ದಾಸ ವಿಲವಿಲ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದಾಸನ ದೀಪಾವಳಿ
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೈವ-ದೆವ್ವದ ಸಮರ: ರಿಷಭ್ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ!
Now Playing
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೈವ-ದೆವ್ವದ ಸಮರ: ರಿಷಭ್ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ!
ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ 'ಬೆಡ್' ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಲ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ!
Now Playing
ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ 'ಬೆಡ್' ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಲ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿಯಿಂದ ಸವಾಲ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಕಾಲೆಳೆಯೋಕೆ ರೆಡಿನಾ?
Now Playing
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿಯಿಂದ ಸವಾಲ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಕಾಲೆಳೆಯೋಕೆ ರೆಡಿನಾ?
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಒತ್ತಾಯದ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರಾ?
Now Playing
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಒತ್ತಾಯದ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರಾ?
ಆಗ ದೀಪಾ ಸನ್ನಿಧಿ.. ಈಗ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ರಚನಾ ರೈ!
Now Playing
ಆಗ ದೀಪಾ ಸನ್ನಿಧಿ.. ಈಗ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ರಚನಾ ರೈ!
ದರ್ಶನ್ ಮರಳಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ 60 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್: ಬೆನ್ನುನೋವು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
Now Playing
ದರ್ಶನ್ ಮರಳಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ 60 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್: ಬೆನ್ನುನೋವು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ತಪ್ಪಲ್ಲ!

Entertainment

ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
20:11
Now Playing
ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
Chris Gayle ಜೊತೆಗೆ ‘ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದ Chandan Shetty; ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಬ್ಬ!
02:34
Now Playing
Chris Gayle ಜೊತೆಗೆ ‘ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದ Chandan Shetty; ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಬ್ಬ!
ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ; ಇದು ಪ್ರಿಯಾ-ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆ
07:31
Now Playing
ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ; ಇದು ಪ್ರಿಯಾ-ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆ
ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ರಣಾಂಗಣ, ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
04:08
Now Playing
ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ರಣಾಂಗಣ, ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ!

News

ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
20:11
Now Playing
ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬೀಸಾಡಿದ್ದ ಗಂಡ, ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ!
24:37
Now Playing
ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬೀಸಾಡಿದ್ದ ಗಂಡ, ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ!
ಮಂಗಳೂರು Justice for Abhishek ಕೇಸಿನ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆರೋಪಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬಂಧನ! ರೂಮೇಟ್ ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್!
04:36
Now Playing
ಮಂಗಳೂರು Justice for Abhishek ಕೇಸಿನ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆರೋಪಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬಂಧನ! ರೂಮೇಟ್ ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!