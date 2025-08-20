MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Rashmika Mandanna Thama Look: ಭೂತ ಪ್ರೇತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆದರಿಸೋಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಫೇಮಸ್ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್​​ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ‘ಥಾಮಾ’ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿಯ ಹಾರರ್ ಅವತಾರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

Padmashree Bhat
Published : Aug 20 2025, 12:34 PM IST | Updated : Aug 20 2025, 12:37 PM IST
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿರದ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಮುಂಜ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೀರಿಸ್​​ನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಥಾಮಾನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಕರೀಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ. ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಜೊತೆ ಥ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಥಾಮಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ   ಪಾತ್ರವರ್ಗವೇ ಹೈಲೈಟ್ .  ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಗೀತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಫೈಸಲ್ ಮಲಿಕ್ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

