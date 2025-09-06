MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!

ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 1ಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ​1 ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 

Padmashree Bhat
Published : Sep 06 2025, 10:03 AM IST | Updated : Sep 06 2025, 10:19 AM IST
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್1 ಸಿನಿಮಾದ ತೆಲುಗು ರೈಟ್ಸ್​​​​ 100 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್​ ಆಗಿದೆಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು 25 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಭಾಕಿ ಇದ್ರು, ರಿಷಬ್ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದೇಕೆ..? ಏನಿದ್ರು ಶೆಟ್ರ ಹೊಸ ತಂತ್ರ..? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!
Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!
Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!
Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಸೋನು ನಿಗಂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಯಲು: ವಿವಾದಿತ ಸಿಂಗರ್​ಗೆ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​!
ಸೋನು ನಿಗಂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಯಲು: ವಿವಾದಿತ ಸಿಂಗರ್​ಗೆ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​!
31 ಡೇಸ್ ಪ್ರೀಮೀಯರ್ ಶೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’ ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು!
31 ಡೇಸ್ ಪ್ರೀಮೀಯರ್ ಶೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’ ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು!
'ನಮಗೆ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಬೇಡ' ಎಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನವರು! ಯಾಕೆ?
'ನಮಗೆ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಬೇಡ' ಎಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನವರು! ಯಾಕೆ?
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ! SSMB 29 ಗುಟ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೀನ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ..!
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ! SSMB 29 ಗುಟ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೀನ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ..!
ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೋಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಗೂಡಾರ್ಥ ಏನಿದೆ?
ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೋಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಗೂಡಾರ್ಥ ಏನಿದೆ?
200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ನಟ ದೇವರಾಜ್‌ ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ನಟ ದೇವರಾಜ್‌ ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಸೆಳೆತ?
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಸೆಳೆತ?
Kiccha Sudeep Birthday:‌ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
Kiccha Sudeep Birthday:‌ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್

Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!
Love You Monika ಎಂದು ಕುಣಿದಿದ್ದ ಸೌಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ್ರಾ ನಟ?
Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಸೋನು ನಿಗಂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಯಲು: ವಿವಾದಿತ ಸಿಂಗರ್​ಗೆ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​!
ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!
ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!
ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ: ಪತಿ ಕಣ್ಣೀರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
