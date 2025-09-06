Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್1 ಸಿನಿಮಾದ ತೆಲುಗು ರೈಟ್ಸ್ 100 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು 25 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಭಾಕಿ ಇದ್ರು, ರಿಷಬ್ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದೇಕೆ..? ಏನಿದ್ರು ಶೆಟ್ರ ಹೊಸ ತಂತ್ರ..? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
