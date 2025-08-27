ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯೋಜಿಸಿದ 'ಡೆವಿಲ್' ತಂಡ; ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ!
ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಹೊರಬರೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕನಿಷ್ಟ ಇನ್ನಾರು ತಿಂಗಳು ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ
ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋವಾಗಲೇ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.. ಏನದು..? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ ರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ದರ್ಶನ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆವಿಲ್ ಟೀಂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ. ಆ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತರಾದ ನಟ, ನಟಿಯರು ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ತಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
2011ರಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಾರಥಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ದೀಪಾ ಸನ್ನಿದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಂನಲ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲುವಾಸಿ. ಸೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ರಚನಾ ರೈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ ರೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡೆವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರೂ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ..? ಸಾರಥಿಯಂತೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ..? ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.