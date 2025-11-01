MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ದರ್ಶನ್- ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಆಗಲು ಬಂದವಳು ಬೀವಿ ಆದಳಾ?

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಎ1 & ಎ2 ಆಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಖುದ್ದು ತಾವು ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Govindaraj S
Published : Nov 01 2025, 12:44 PM IST
Share this Video
  • FB
  • Linkdin
  • Whatsapp

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಎ1 & ಎ2 ಆಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಖುದ್ದು ತಾವು ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೆ ಹೊಸ ವಿಷ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ - ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಸ್ತೋಕ್ತವಾಗಿ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲ ಫೋಟೋ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರಾ..? ಏನಿದು ದಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ರಹಸ್ಯ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕುರಿತ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ. ಯೆಸ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಎ-1 ಅಂಡ್ ಎ-2 ಆಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ನಡುವಿನ ನಂಟು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂಗತಿಯೇ. ದಶಕದಿಂದಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು. ತಾವು ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಸಹಜಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಖುದ್ದು ಈ ಜೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ದಾಸ ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಯ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ದರ್ಶನ್ - ಪವಿತ್ರಾ ಜೊತೆಗಿರೋ ನೂರಾರು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿವೆ. ಖುದ್ದು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಿರೋ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸೋ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ದರ್ಶನ್ - ಪವಿತ್ರಾ ಸತಿ ಪತಿಗಳಂತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಎದುರು ನಿಂತಿರೋ ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ದಾರವಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ನೆಕ್​ಲೆಸ್ ಜೊತೆಗೂ ತಾಳಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಆಪ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಸೆಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್​ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಸರ ಇದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಹಳದಿ ದಾರ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪೋಟೋಗಳು ಬಹುತೇಕ 10 ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದಿನವು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಗೆದೆರ್ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಮೊದಲೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇಧನ ಕೊಡದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Related Video

ದರ್ಶನ್- ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಆಗಲು ಬಂದವಳು ಬೀವಿ ಆದಳಾ?
Now Playing
ದರ್ಶನ್- ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಆಗಲು ಬಂದವಳು ಬೀವಿ ಆದಳಾ?
'I Am GOD' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಉಪೇಂದ್ರ, ರವಿ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ
Now Playing
'I Am GOD' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಉಪೇಂದ್ರ, ರವಿ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ
ಕಾಂತಾರ 'ಮಾಯಕಾರ'ನ ಹಿಂದಿನ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾದೂ!
Now Playing
ಕಾಂತಾರ 'ಮಾಯಕಾರ'ನ ಹಿಂದಿನ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾದೂ!
ನನಸಾಯ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪೂರ್ಣ ಕನಸು, ಫ್ಯಾನ್​ಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪು ಜೀವಂತ!
Now Playing
ನನಸಾಯ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪೂರ್ಣ ಕನಸು, ಫ್ಯಾನ್​ಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪು ಜೀವಂತ!
ದಾಸನ ಮರಣ ವೇದನೆ: ಜೈಲಲ್ಲಿ ನರಕ ‘ದರ್ಶನ’.. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ!
Now Playing
ದಾಸನ ಮರಣ ವೇದನೆ: ಜೈಲಲ್ಲಿ ನರಕ ‘ದರ್ಶನ’.. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ!
ವಿಚ್ಛೇದನ..ಮರುಮದುವೆ, ದಿಢೀರ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ನಟಿ; ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ Jyoti Rai ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Now Playing
ವಿಚ್ಛೇದನ..ಮರುಮದುವೆ, ದಿಢೀರ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ನಟಿ; ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ Jyoti Rai ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ದರ್ಶನ್ 'ಬುಲ್‌ ಬುಲ್‌' ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕಿಲ್ವಾ? ದಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯೆ 'ಲೇಡಿ ಬಾಸ್' ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ದೂರ?
Now Playing
ದರ್ಶನ್ 'ಬುಲ್‌ ಬುಲ್‌' ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕಿಲ್ವಾ? ದಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯೆ 'ಲೇಡಿ ಬಾಸ್' ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ದೂರ?
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ರಂಭೆ' ಜ್ಯೋತಿ ರೈ!
Now Playing
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ರಂಭೆ' ಜ್ಯೋತಿ ರೈ!
ದಿ ವೀರ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಜೆಕೆ: ಫೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
Now Playing
ದಿ ವೀರ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಜೆಕೆ: ಫೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್- ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ..?
Now Playing
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್- ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ..?

Entertainment

ಕಿಚ್ಚ ಇಲ್ಲದ ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್! ಸುದೀಪ್​ ಸೀನ್‌ಗೆ ಕತ್ತರಿ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ!
03:33
Now Playing
ಕಿಚ್ಚ ಇಲ್ಲದ ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್! ಸುದೀಪ್​ ಸೀನ್‌ಗೆ ಕತ್ತರಿ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ!
ದರ್ಶನ್- ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಆಗಲು ಬಂದವಳು ಬೀವಿ ಆದಳಾ?
15:53
Now Playing
ದರ್ಶನ್- ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಆಗಲು ಬಂದವಳು ಬೀವಿ ಆದಳಾ?
ಕಾಂತಾರ 'ಮಾಯಕಾರ'ನ ಹಿಂದಿನ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾದೂ!
04:51
Now Playing
ಕಾಂತಾರ 'ಮಾಯಕಾರ'ನ ಹಿಂದಿನ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾದೂ!
ಪಾಕಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇಕೆ Salman Khan ಹೇಳಿಕೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ.. ಪಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ಟೆರೆರಿಸ್ಟ್!
03:57
Now Playing
ಪಾಕಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇಕೆ Salman Khan ಹೇಳಿಕೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ.. ಪಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ಟೆರೆರಿಸ್ಟ್!

News

ಸಾತನೂರಿನ ಆ ರಹಸ್ಯ: ಡಿಕೆ-ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ವೈರತ್ವದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ರಿವೀಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ!
24:47
Now Playing
ಸಾತನೂರಿನ ಆ ರಹಸ್ಯ: ಡಿಕೆ-ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ವೈರತ್ವದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ರಿವೀಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ!
ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟೀಸರ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು..?
02:36
Now Playing
ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟೀಸರ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು..?
ದರ್ಶನ್ 'ಬುಲ್‌ ಬುಲ್‌' ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕಿಲ್ವಾ? ದಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯೆ 'ಲೇಡಿ ಬಾಸ್' ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ದೂರ?
06:10
Now Playing
ದರ್ಶನ್ 'ಬುಲ್‌ ಬುಲ್‌' ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕಿಲ್ವಾ? ದಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯೆ 'ಲೇಡಿ ಬಾಸ್' ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ದೂರ?

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ರಂಭೆ' ಜ್ಯೋತಿ ರೈ!
08:40
Now Playing
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ರಂಭೆ' ಜ್ಯೋತಿ ರೈ!
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?