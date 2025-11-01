ದರ್ಶನ್- ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಆಗಲು ಬಂದವಳು ಬೀವಿ ಆದಳಾ?
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎ1 & ಎ2 ಆಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಖುದ್ದು ತಾವು ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎ1 & ಎ2 ಆಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಖುದ್ದು ತಾವು ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೆ ಹೊಸ ವಿಷ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ - ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಸ್ತೋಕ್ತವಾಗಿ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲ ಫೋಟೋ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರಾ..? ಏನಿದು ದಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ರಹಸ್ಯ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕುರಿತ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ. ಯೆಸ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ-1 ಅಂಡ್ ಎ-2 ಆಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ನಡುವಿನ ನಂಟು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂಗತಿಯೇ. ದಶಕದಿಂದಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು. ತಾವು ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಸಹಜಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಖುದ್ದು ಈ ಜೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ದಾಸ ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಯ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ದರ್ಶನ್ - ಪವಿತ್ರಾ ಜೊತೆಗಿರೋ ನೂರಾರು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿವೆ. ಖುದ್ದು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಿರೋ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸೋ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ದರ್ಶನ್ - ಪವಿತ್ರಾ ಸತಿ ಪತಿಗಳಂತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಎದುರು ನಿಂತಿರೋ ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ದಾರವಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಜೊತೆಗೂ ತಾಳಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಆಪ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಸೆಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಸರ ಇದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಹಳದಿ ದಾರ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪೋಟೋಗಳು ಬಹುತೇಕ 10 ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದಿನವು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಗೆದೆರ್ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮೊದಲೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇಧನ ಕೊಡದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.