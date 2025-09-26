MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ವಿಲನ್‌ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​

ಸಿನಿಮಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್​​​​​​ನಲ್ಲಿದೆ ರಿಯಲ್​​ ಲೈಫ್​​ ಕಥೆ ! - ವಿಲನ್​​​ ನಿಂದ ಹೀರೋ ! ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ ​​! ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ. 100 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾದ ಸ್ಟೋರಿ..! ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಕಾಂತಾರ ಕುಬೇರ.

Govindaraj S
Published : Sep 26 2025, 05:21 PM IST
Share this Video
  • FB
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಅಂದು ಕಾಮನ್​​ ಮ್ಯಾನ್​​ ! ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ! - ಸಿನಿಮಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್​​​​​​ನಲ್ಲಿದೆ ರಿಯಲ್​​ ಲೈಫ್​​ ಕಥೆ ! - ವಿಲನ್​​​ ನಿಂದ ಹೀರೋ ! ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ ​​! ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ.  100 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾದ ಸ್ಟೋರಿ..! ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಕಾಂತಾರ ಕುಬೇರ. ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್​​​ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್​​ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದಿಢೀರನೇ ಕುಬೇರಾನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಸಿನಿಮಿಯ ಸ್ಟೈಲ್​​ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕತೆಯ ಹೀರೋ ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಹೀರೋ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಕಾಂತಾರ ಏನೋ ರಿಷಬ್​​ನನ್ನು ಕುಬೇರ ಮಾಡ್ತು.

ಆದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರವರೆಗೂ ಬರೋಕೆ ರಿಷಬ್​​ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನೋ ಕಾಂತಾರ ಕುಬೇರ ಅಂತ ಟೈಟಲ್​​ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ, ರಿಷಬ್​ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ..? ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಸಸ್​​​ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಂಡಿಯೇ ಇರ್ತೀವಿ.. ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕತೆಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ವಾ ? ಈ ಕಾಂತಾರ ಕುಬೇರ ಅಂದ್ರೇನು. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಕುಬೇರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಗಳಿಕೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರನ ಕುಬೇರ.

Related Video

ವಿಲನ್‌ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​
Now Playing
ವಿಲನ್‌ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​
ರಿಷಬ್ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡಿದ 'ಕಾಂತಾರ' ವಿಲನ್ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಯ್ತು; ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವ್ರೇ ನೋಡಿ!
Now Playing
ರಿಷಬ್ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡಿದ 'ಕಾಂತಾರ' ವಿಲನ್ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಯ್ತು; ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವ್ರೇ ನೋಡಿ!
ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದ ನಟ ದರ್ಶನ್; ಸಿಗದ ಸೌಲತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವೇ?
Now Playing
ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದ ನಟ ದರ್ಶನ್; ಸಿಗದ ಸೌಲತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವೇ?
Kantara Chapter 1: ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿ’ಜೇನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ
Now Playing
Kantara Chapter 1: ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿ’ಜೇನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ
Rishab Shetty Kantara Chapter 1: ಕದಂಬ ರಾಜರು Vs ಕರಾವಳಿ ವೀರರು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
Now Playing
Rishab Shetty Kantara Chapter 1: ಕದಂಬ ರಾಜರು Vs ಕರಾವಳಿ ವೀರರು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ Rocking Star Yash; 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'‌ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು?
Now Playing
ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ Rocking Star Yash; 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'‌ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು?
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​-1' ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು..? ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಗುಟ್ಟು!
Now Playing
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​-1' ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು..? ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಗುಟ್ಟು!
ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಇಲ್ಲ: ಝೈದ್ ಖಾನ್!
Now Playing
ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಇಲ್ಲ: ಝೈದ್ ಖಾನ್!
ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
Now Playing
ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
Now Playing
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು

Entertainment

ವಿಲನ್‌ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​
23:19
Now Playing
ವಿಲನ್‌ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ​​​ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​
Kantara Chapter 1: ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿ’ಜೇನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ
03:46
Now Playing
Kantara Chapter 1: ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿ’ಜೇನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ
Rishab Shetty Kantara Chapter 1: ಕದಂಬ ರಾಜರು Vs ಕರಾವಳಿ ವೀರರು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
06:20
Now Playing
Rishab Shetty Kantara Chapter 1: ಕದಂಬ ರಾಜರು Vs ಕರಾವಳಿ ವೀರರು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ
03:44
Now Playing
ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ

News

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆಯಂಥಾ ಮಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ! ಕೈ-ಹಿಡಿದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾರಿದವ ಬದುಕಿಬಂದ!
25:08
Now Playing
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆಯಂಥಾ ಮಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ! ಕೈ-ಹಿಡಿದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾರಿದವ ಬದುಕಿಬಂದ!
SSLC ಫೇಲಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ: ಓದದ ರೈತನ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಗುಟ್ಟು!
22:11
Now Playing
SSLC ಫೇಲಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ: ಓದದ ರೈತನ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಗುಟ್ಟು!
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಡೆದಿದೆ ತೆರೆಮರೆಯ ರಹಸ್ಯ!
21:58
Now Playing
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಡೆದಿದೆ ತೆರೆಮರೆಯ ರಹಸ್ಯ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!