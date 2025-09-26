ವಿಲನ್ನಿಂದ ಹೀರೋ - ತುಘಲಕ್ ಟು ಕಾಂತಾರ: ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲೇ 'ಕುಬೇರ'ನಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸಿನಿಮಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಥೆ ! - ವಿಲನ್ ನಿಂದ ಹೀರೋ ! ತುಘಲಕ್ ಟು ಕಾಂತಾರ ! ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ. 100 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾದ ಸ್ಟೋರಿ..! ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಕಾಂತಾರ ಕುಬೇರ.
ಆದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರವರೆಗೂ ಬರೋಕೆ ರಿಷಬ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನೋ ಕಾಂತಾರ ಕುಬೇರ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ, ರಿಷಬ್ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ..? ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಂಡಿಯೇ ಇರ್ತೀವಿ.. ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕತೆಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ವಾ ? ಈ ಕಾಂತಾರ ಕುಬೇರ ಅಂದ್ರೇನು. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಕುಬೇರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಗಳಿಕೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರನ ಕುಬೇರ.