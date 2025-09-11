MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಗಂಡ; 2 ಬಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್, 3ನೇ ಸಲ ಮಟಾಶ್!

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಪಾರಿ ಕೊಲೆಗಾರರ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆತನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಓದಿ.

Sathish Kumar KH
Published : Sep 11 2025, 03:55 PM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಊರಿನವರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹೆತ್ತವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೆಂಡತಿ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಆವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಗಂಡ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​​ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಳು. ಗಂಡನೇ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​​ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಮರ್ಡರ್​ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್​​ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಗರ್ಭೀಣಿಯನ್ನ ಗಂಡನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಂಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೇಕೆ..? ಒಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್​ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಇನ್ಬೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್​ ಕಥೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಎಫ್​.ಐ.ಆರ್​​.

ಪ್ರದೀಪ ತನ್ನ ಸೀನಿಯರ್‌ಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹90 ಸಾವಿರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​​ ಪಡೆದ ಪ್ರದೀಪನ ಗೆಳೆಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೆಚ್​ ಅನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು..? ಆವತ್ತು ಚೈತ್ರಾಣಿ ಸಾಯೋ ದಿನ ಏನೇನಾಯ್ತು..? ಈ ಕಿರಾತಕರು ಅವಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇಗೆ..? ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ; ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​​ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದು ರಾಜೆಂದ್ರ 2 ಬಾರಿ ಸ್ಕೆಚ್​ ಹಾಕಿ ಚೈತ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ​​ ಚೈತ್ರಾಣಿ ಆ ಎರಡೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್‌ಮನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್​​ ಮಿಸ್​ ಆಗಿದ್ದಳು. ಆಗ ಗಂಡ ಪ್ರದೀಪನೇ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಇಳಿದುಬಿಟ್ಟ. ನಾನೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅವಳನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್​​ ಮಾಡಿ ಆವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಾಗೇ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾರು ಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಬಂದ ಸುಪಾರಿ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್​​ ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗಂಡ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​​ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಳುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅವನನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಕ್​ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅವಳನ್ನ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ.. ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಈತನಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕಡಿಮೇನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್​ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Related Video

ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಗಂಡ; 2 ಬಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್, 3ನೇ ಸಲ ಮಟಾಶ್!
Now Playing
ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಗಂಡ; 2 ಬಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್, 3ನೇ ಸಲ ಮಟಾಶ್!
ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!
Now Playing
ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!
ಅಂಕಲ್​​-ಆಂಟಿ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ! ಹೊಸ ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​​ ಸಿಕ್ಕನೆಂದು ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟ ಆಂಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!
Now Playing
ಅಂಕಲ್​​-ಆಂಟಿ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ! ಹೊಸ ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​​ ಸಿಕ್ಕನೆಂದು ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟ ಆಂಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!
ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಸಿದ್ದನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾದಳು!
Now Playing
ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಸಿದ್ದನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾದಳು!
ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಹಾರಿಸಿ ಭೂಪ; ಪ್ರೇಯಸಿ ಶ್ವೇತಾಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಕರ ರವಿ!
Now Playing
ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಹಾರಿಸಿ ಭೂಪ; ಪ್ರೇಯಸಿ ಶ್ವೇತಾಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಕರ ರವಿ!
ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ 10 ವರ್ಷದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತ; ಆತನಿಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು ಹೆಂಡತಿ!
Now Playing
ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ 10 ವರ್ಷದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತ; ಆತನಿಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು ಹೆಂಡತಿ!
ಫೋನ್‌ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂದೆ
Now Playing
ಫೋನ್‌ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂದೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು; ತಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ!
Now Playing
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು; ತಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ!
ಯಶಸ್ವಿ ರೈತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿ; ಮಗಳೇ ಮಿಸ್ ಯೂ.. ಎಂದಾತನಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತವಿಟ್ಟ ಅಮ್ಮ!
Now Playing
ಯಶಸ್ವಿ ರೈತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿ; ಮಗಳೇ ಮಿಸ್ ಯೂ.. ಎಂದಾತನಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತವಿಟ್ಟ ಅಮ್ಮ!
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸುಂದರಿ ಚೈತನ್ಯಾಳ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ರಿವೀಲ್; ಪ್ರೇಮದ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಕಿರಾತಕ!
Now Playing
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸುಂದರಿ ಚೈತನ್ಯಾಳ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ರಿವೀಲ್; ಪ್ರೇಮದ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಕಿರಾತಕ!

Entertainment

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1: 30 ದೇಶ, 7 ಭಾಷೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ!
05:56
Now Playing
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1: 30 ದೇಶ, 7 ಭಾಷೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ!
Actor Salman Khan ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ; ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ.. ವಿವಾದಗಳು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ..!
04:51
Now Playing
Actor Salman Khan ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ; ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ.. ವಿವಾದಗಳು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ..!
ಬಯಸಿದ್ದು ಎರಡು, ಪಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು: ಏನಾಯ್ತು ಆ ದಿನ..? ನಟಿ ಭಾವನಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರಾಳ ಕಥೆ!
04:13
Now Playing
ಬಯಸಿದ್ದು ಎರಡು, ಪಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು: ಏನಾಯ್ತು ಆ ದಿನ..? ನಟಿ ಭಾವನಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರಾಳ ಕಥೆ!
Darshan Thoogudeepa: ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ನಟ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡೋದು ಯಾವಾಗ?
06:00
Now Playing
Darshan Thoogudeepa: ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ನಟ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡೋದು ಯಾವಾಗ?

News

ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಗಂಡ; 2 ಬಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್, 3ನೇ ಸಲ ಮಟಾಶ್!
23:37
Now Playing
ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಗಂಡ; 2 ಬಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್, 3ನೇ ಸಲ ಮಟಾಶ್!
ಜಿಎಸ್​ಟಿ 2.0! ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? ಏನು ದುಬಾರಿ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ಪರಿಹಾರ ಏನು?
19:36
Now Playing
ಜಿಎಸ್​ಟಿ 2.0! ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? ಏನು ದುಬಾರಿ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ಪರಿಹಾರ ಏನು?
ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!
21:49
Now Playing
ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!