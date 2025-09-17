MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಅಮ್ಮ ಸತ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗದೇ, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಮಲತಾಯಿ! ಸಾವಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿಸಿಟಿವಿ!

ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮಲತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪಘಾತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆಯು, ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

Sathish Kumar KH
Published : Sep 17 2025, 01:11 PM IST
ಬೀದರ್ (ಸೆ.17): ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತಳಾದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ, ತನ್ನ ಮಲತಾಯಿಯ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ದುರಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧದ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿಯೇ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಮಲಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೃತ ಬಾಲಕಿ ಶಾನವಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಮಲತಾಯಿ ರಾಧಾ ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಧಾ ಶಾನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿ:
ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಶಾನವಿ ಆಟವಾಡಲು ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್​ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಕೆ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ರಾಧಾ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು. ಪೊಲೀಸರು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾ, ಶಾನವಿಯನ್ನು ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಆಸ್ತಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ:
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಧಾ ಅವರ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಸ್ತಿ ಆಸೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರಾಧಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ಶಾನವಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆಕೆ ಶಾನವಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ರಾಧಾ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದರೂ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕೆಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮಲತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಕರಾಳ ಭಾಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಜೀವ ತೆಗೆದ ರಾಧಾಳ ಕೃತ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮೃತ ಬಾಲಕಿ ಶಾನವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

