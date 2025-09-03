ಅಂಕಲ್-ಆಂಟಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ! ಹೊಸ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕನೆಂದು ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟ ಆಂಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!
ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿಠಲ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವನಜಾಕ್ಷಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಾದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.03): ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಳೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿದವನೇ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟವನೇ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿರುವುದು ದುರಂತ. ವಿವಾಹವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವನಜಾಕ್ಷಿ (26) ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಠಲನ (52) ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (55) ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಇದು ವಿಠಲನಿಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಿತ್ತು. ಆಂಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ವಿಠಲ:
ವನಜಾಕ್ಷಿಗೆ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತಿ ನಿಧನರಾದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ವಿಠಲ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ವನಜಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಿಠಲ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆಕೆ ಆತನ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಳು.
ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ:
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವನಜಾಕ್ಷಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬನ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವನಜಾಕ್ಷಿ, ವಿಠಲನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಳು. ವಿಠಲನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಆತ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ವಿಠಲನ ಮಾತು ಕೇಳದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಇದು ವಿಠಲನಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿಠಲ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಠಲ:
ಒಂದು ದಿನ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ವಿಠಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವನಜಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಆಕೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಳು.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋದನೆಂದು ವಿಠಲ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಹೊಸ ಜೀವನದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಬದುಕು ದುರಂತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ವಿಠಲ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧಿ ಬರಹ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.