ರಣಹದ್ದು, ಹಂದಿಗಳು..' ಮಹಾಕುಂಭ ಟೀಕಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಯೋಗಿ ಪ್ರಹಾರ! | CM Yogi Adityanath | Mahakumbh 2025

“Vultures…, pigs…” CM Yogi Adityanath goes ballistic against opposition over Maha Kumbh criticism 'ರಣಹದ್ದು, ಹಂದಿಗಳು..' ಮಹಾಕುಂಭ ಟೀಕಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಯೋಗಿ ಪ್ರಹಾರ! ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ ವಾಕ್‌ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ರಣಹದ್ದು, ಹಂದಿಗಳು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared