ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಇಂಧನ, ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವ ಖ್ಯಾತಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ? ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ದೃಶ್ಯವು ನಿಧಿ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೀವು ಮೂರನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿನ ವೇಗದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ! "Money, Talent, Reputation: Startup Power Trio!" Every startup needs three things: financial fuel, a rockstar team, and a killer reputation. The good news? India's startup scene is buzzing with funding, fresh talent, and social media magic for brand-building. If you can balance all three, you're on the fast track to success!