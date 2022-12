controversial letter has been written to join CFI ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಸಿಎಫ್‍ಐ ಎಂದು ಗೋಡೆ ಬರಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.