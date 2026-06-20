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Datshan-Boss: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್? 'ಬಾಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ?

ಬಾಸ್​ಸಿನಿಮಾ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್..? ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ..? ಬಾಸ್​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ದಾಸನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ..? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ 'ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಾಮ' ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

Author : Shriram Bhat
Published : Jun 20 2026, 03:57 PM IST
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ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಸೇರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ತಲೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರ ಬರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಾಸ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಸ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್..? ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ..? ಬಾಸ್​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ದಾಸನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ..? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 
ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ 'ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಾಮ' ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

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