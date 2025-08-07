MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಆಸ್ತಿ ಜಗಳ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ನಿ!

ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೇ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಎಂತವರನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟೋರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿದವರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ.

Govindaraj S
Published : Aug 07 2025, 11:41 AM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಕಾರ್.. ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಂದಮ್ಮ..! ಟ್ರೈನ್​ ಡೋರ್​​ನಲ್ಲಿ  ಹುಚ್ಚಾಟ.. ಏನ್ ಹುಡುಗರೋ..? ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೋ..? ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಆಸ್ತಿ ಜಗಳ.. ಗಂಡನಿಗೆ ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ನಿ..! ಗುಡ್ಡದ ಗಂಡಾಂತರ.. ಮೂವರು ಬದುಕಿದ್ದೇ ರೋಚಕ..! ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹೂರಣವೇ ಇವತ್ತಿನ ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯ. ಜನ್ರು ಈ ಫೋನ್​ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್​ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವೆ ಇರಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್​ ನೋಡದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತಹಾ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಣ.. ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೇ ಅನ್ಸತ್ತೆ.. ಎಂತವರನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟೋರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ... ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿದವರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ.. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲಾ ಅನ್ಸತ್ತೆ.

ಇಲ್ಲೊಬ್ಳು ಐನಾತಿ ಹೆಂಗಸು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎಂತಹ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ.. ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕಳ್ಳರು ಕಾಟ.. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ.. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಎಂತಹಾ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.. ಆಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಚಾರ ಅಷ್ಟೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖದೀಮರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ನೀರು ನಿಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ತೋರುಸ್ತೀವಿ. ಹೆದ್ದಾರಿ ದಾಟಲು ಹೋದ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿಯಾದ್ರೆ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಭೂಪನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು. ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ್ಬೇಕಾ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ.. ಇಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರು ಸಾಲಾಲ್ಲಾ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಸಾಮಿ ರೋಡ್​ ಕ್ರಾಸ್​ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಹಸುಗೂಸಿನ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ.

Related Video

ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಆಸ್ತಿ ಜಗಳ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ನಿ!
Now Playing
ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಆಸ್ತಿ ಜಗಳ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ನಿ!
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ತಿರುಗೇಟು!
Now Playing
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ತಿರುಗೇಟು!
ಮೋದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಲೇಡಿ ಬಾಂಡ್: ಎಸ್‌ಪಿಜಿ ಕಮಾಂಡೋ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ
Now Playing
ಮೋದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಲೇಡಿ ಬಾಂಡ್: ಎಸ್‌ಪಿಜಿ ಕಮಾಂಡೋ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ
ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿವೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್​: ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕಾದಿದ್ಯಾ ಗಂಡಾಂತರ..?
Now Playing
ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿವೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್​: ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕಾದಿದ್ಯಾ ಗಂಡಾಂತರ..?
ವಿಶ್ವ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂ.1
Now Playing
ವಿಶ್ವ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂ.1
ಮುನಿಸು ಬದಿಗಿಟ್ಟು 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾತೋಶ್ರಿಗೆ ರಾಜ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಭೇಟಿ!
Now Playing
ಮುನಿಸು ಬದಿಗಿಟ್ಟು 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾತೋಶ್ರಿಗೆ ರಾಜ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಭೇಟಿ!
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ, ರೆಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ ಎಂಥದ್ದು?
Now Playing
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ, ರೆಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ ಎಂಥದ್ದು?
ಇಂದಿರಾ 4077 < ಮೋದಿ 4078: ನೆಹರು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
Now Playing
ಇಂದಿರಾ 4077 < ಮೋದಿ 4078: ನೆಹರು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಸ್ನೇಕ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸುಂದರಿ.. ಏನ್​ ಮೀಟ್ರೂ ಗುರೂ: ಆಟೋ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ನಾಡಿಗಳು
Now Playing
ಸ್ನೇಕ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸುಂದರಿ.. ಏನ್​ ಮೀಟ್ರೂ ಗುರೂ: ಆಟೋ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ನಾಡಿಗಳು
ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್! ಬಸ್​ನಲ್ಲೇ ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟ ಯುವತಿ ಪೋಷಕರು!
Now Playing
ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್! ಬಸ್​ನಲ್ಲೇ ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟ ಯುವತಿ ಪೋಷಕರು!

Entertainment

ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಲಿಖಿತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
04:06
Now Playing
ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಲಿಖಿತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಮರಾಠಿ ಚೆಲುವೆ ಜೊತೆ ಧನುಷ್ ಡೇಂಟಿಂಗ್? ಸಿಂಗಲ್ ಧನುಷ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಾ..?
02:37
Now Playing
ಮರಾಠಿ ಚೆಲುವೆ ಜೊತೆ ಧನುಷ್ ಡೇಂಟಿಂಗ್? ಸಿಂಗಲ್ ಧನುಷ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಾ..?
ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್​ ಮಾಡಿದ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರ್: ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್
05:27
Now Playing
ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್​ ಮಾಡಿದ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರ್: ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್
Rajinikanth Coolie Movie: ನಾನು ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ರಿಯಲ್‌ ಕೂಲಿ, ಈಗ ರೀಲ್‌ ಕೂಲಿ ಎಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್
06:07
Now Playing
Rajinikanth Coolie Movie: ನಾನು ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ರಿಯಲ್‌ ಕೂಲಿ, ಈಗ ರೀಲ್‌ ಕೂಲಿ ಎಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್

News

ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು; ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರಾಧನಾ!
03:53
Now Playing
ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು; ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರಾಧನಾ!
ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಆಸ್ತಿ ಜಗಳ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ನಿ!
19:25
Now Playing
ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಆಸ್ತಿ ಜಗಳ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ನಿ!
₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್, ಕಾಡಿನ ಹೆಣವಾದ 13ರ ಬಾಲಕ; ಕೊಲೆಯ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್!
25:02
Now Playing
₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್, ಕಾಡಿನ ಹೆಣವಾದ 13ರ ಬಾಲಕ; ಕೊಲೆಯ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
ಆಕೆಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಆತ ಡ್ರೈವರ್; ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟವರಾರು?
24:15
Now Playing
ಆಕೆಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಆತ ಡ್ರೈವರ್; ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟವರಾರು?