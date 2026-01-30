MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಕಾಲನೇಮಿ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರಾ ಯೋಗಿ? ಸಂತ Vs ಸನ್ಯಾಸಿ.. ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ರಹಸ್ಯ!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂತ-ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಮರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು, ತೆರೆಮರೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವರದಿ.

Author : Anusha Kb
Published : Jan 30 2026, 10:55 PM IST
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಸಿಎಂ Vs ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ..! ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಉತ್ತರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ.. ಸಮರ.. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಮರ.. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿತ್ತವನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಕದನವಿದು.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು..? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಸಂಘರ್ಷ ಹೇಗಿದೆ..? ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ದಂಗಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ..? ಬಿಜೆಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿರೋ ವಿಶಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಡಿದ್ಯಾ ಬಿರುಕು.? ಸಂತ ವರ್ಸಸ್ ಸಂತ ನಡುವಿನ ಸಮರದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರೋದು ಯಾಕೆ.? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಟಾಪಟಿಯ ಮೂಲ ಏನು? ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯು ಈಗ್ಯಾಕೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ..? ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲ ಅಂತ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಏನು..? ಈ ಜಟಾಪಟಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ..? ಎಲ್ಲಾ ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

