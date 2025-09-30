ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರುದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯೆ, ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ತುರಂತದ ವೀಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವನಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
