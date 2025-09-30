MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರುದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯೆ, ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ ನಡೆದಿದೆ.

Sushma Hegde
Published : Sep 30 2025, 03:30 PM IST
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರುದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯೆ, ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ತುರಂತದ ವೀಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವನಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
 

