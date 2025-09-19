MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೆರಗಿದ ರೌಡಿ ನಾಯಿ: ವೀಡಿಯೋ

ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೆರಗಿದ ರೌಡಿ ನಾಯಿ., ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮಗನ ದಾದಾಗಿರಿ, ದೇವಭೂಮಿ ದುರಂತ.. ಸಂಸದನ ಕಣ್ಣೇದುರೇ ಜಾರಿದ ಬೆಟ್ಟ..! ಹೀಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Anusha Kb
Published : Sep 19 2025, 06:31 PM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್..! ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರ ಕಿತ್ತಾಟ..!

ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್..! 
ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರ ಕಿತ್ತಾಟ..!
ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಒದ್ದಾಟ..!
ಜೀವ ಉಳಿಸೋ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಇದೆಂಥಾ ರಂಪಾಟ..?
                                           
STORY:1
ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ..!
ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆರಗಿದ ನಾಯಿ..!
ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆದಾಡಿದ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಾಗ್
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಅಟ್ಯಾಕ್

STORY:2
ಬಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಕೆ ರಸ್ತೆ ಪಾಲು..!
ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್.. ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್
ಬಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪಾಲು
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ..!

STORY:3
ಪೊಲೀಸ್​ ಮಗನ ಅಟ್ಟಹಾಸ..!
ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಟ..!
ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಗನ ದಾದಾಗಿರಿ..!
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದ ಜನ

STORY:4
ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್..! ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರ ಕಿತ್ತಾಟ..!
ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಒದ್ದಾಟ..!
ಜೀವ ಉಳಿಸೋ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಇದೆಂಥಾ ರಂಪಾಟ..?

STORY:5
ಅರ್ಜಂಟ್ ಆಸಾಮಿ ಎಡವಟ್ಟು..!
ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೇನ್​ ರೋಡ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬೈಕ್..!
ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ತಪ್ಪಿ ಬೈಕ್​ಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಪಿಕಪ್..
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಛಿದ್ರ.. ಛಿದ್ರ.. ಸವಾರರ ಪಾಡೇನು..?

STORY:6
ಬಸ್​ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಟ..!
ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಹುಚ್ಚು.. ಅವಸರದ ಆಸಾಮಿ
ಬಸ್​ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸ..!
ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಟ..!

STORY:7
ವಿದ್ಯುತ್​ ಶಾಕ್.. ಸಾವು..!
ವಿದ್ಯುತ್​ ತಂತಿಗೆ ತಾಕಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಏಣಿ..!
ಏಣಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆಂಟ್​ ಶಾಕ್..!
ಟೆರೇಸ್​ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ..!

STORY:8
ದೇವಭೂಮಿ ದುರಂತ..!
ಸಂಸದನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟ..!
ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿದ ದುರಂತ
ರಸ್ತೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು..!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                                    SEGMENT-2
STORY:1
ರಾಯಲ್ ಕಳ್ಳ..!
ರಾಯಲ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ..!
ರಸ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದ ಕುರಿ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ..!
ಖಾಕಿ ಕೈಗೆ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಒದೆ ತಿಂದ..!

STORY:2
ವೃದ್ಧ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್..!
ಚಲಿಸೋ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಲು ವೃದ್ಧನ ಸರ್ಕಸ್​..!
ಆಯ ತಪ್ಪಿದ ವೃದ್ಧನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್..!
ಕೊಂಚ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಜೀವವೇ ಖಲ್ಲಾಸ್..!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                                      SEGMENT-3
STORY:1
ಯುವತಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಗ್ರಹಚಾರ..!
ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯುವತಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಗ್ರಹಚಾರ
ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವಳಿಗೆ ಥಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿ..!
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ

STORY:2
ಸೀನಿಯರ್ಸ್ Vs ಜೂನಿಯರ್ಸ್

ಸೀನಿಯರ್ಸ್ Vs ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್
ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ
ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಟ..!

 

OPENING ANCHOR:  ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಂದಮ್ಮನ  ಮೇಲೆರಗಿದ ರೌಡಿ ನಾಯಿ..! ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮಗನ ದಾದಾಗಿರಿ..! ದೇವಭೂಮಿ ದುರಂತ.. ಸಂಸದನ ಕಣ್ಣೇದುರೇ ಜಾರಿದ ಬೆಟ್ಟ..! ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್.. ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವತಿ..! ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯ..

ANCHOR 1: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳದ್ದೆ ಹಾವಳಿ..ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೇದುರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ವಾನವೊಂದು ಎರಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಬಸ್​ ಚಾಲಕನ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿ ಏನಾದ್ಲು ಅಂತಾ ತೋರುಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೋಂದಿಷ್ಟು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ..
ANCHOR 2: ಈ ಸವಾರರಿಗೆ ಖಾಲಿ ರೋಡ್​ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ... ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ.. ಫುಲ್ ಜೋಶ್​ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರು ಏನು? ಟೆರೆಸ್​ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾದ್ರು ಯಾಕೆ? ತೋರುಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ..
BRK 1:  ಜನ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿನೇ ಬರಲ್ಲಾ ಅನ್ಸತ್ತೆ.. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಚಲಿಸೋ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೋಕೆ ಹೋಗಿ ಫಜೀತಿ ಸಿಲುಕಿದ್ರೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                                 SEGMENT-2
ANCHOR 3: ಈ ಕಳ್ಳರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಕಂಡ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ.. ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಬ್ರು ಐನಾತಿ ಕಳ್ಳರು... ರಸ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದಾದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ತೋರುಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಲಿಸೋ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾರು? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾನು ತೋರುಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ..
BRK 2: ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರೀ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಳು ಯುವತಿ  ಎಂದಿನಂತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗ್ತಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಂಗೆಯೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೇ ಕಾದಿತ್ತು..ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                                 SEGMENT-3
ANCHOR 4: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಥಾರ್ ಚಾಲಕ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಗನ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ನೀವೇ ನೋಡಿ..
END ANCHOR: ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ..
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Related Video

ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೆರಗಿದ ರೌಡಿ ನಾಯಿ: ವೀಡಿಯೋ
Now Playing
ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೆರಗಿದ ರೌಡಿ ನಾಯಿ: ವೀಡಿಯೋ
ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ: 2025ರಲ್ಲೇ ಗುರಿಮುಟ್ಟಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
Now Playing
ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ: 2025ರಲ್ಲೇ ಗುರಿಮುಟ್ಟಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
Narendra Modi Birthday: ಮೋದಿ ರಾಜತಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದ 5 ಪಾತ್ರಗಳು?
Now Playing
Narendra Modi Birthday: ಮೋದಿ ರಾಜತಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದ 5 ಪಾತ್ರಗಳು?
ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೀರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ಶ್ವಾನ!
Now Playing
ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೀರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ಶ್ವಾನ!
ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನ!
Now Playing
ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನ!
ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಮೌನಾಸ್ತ್ರ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಗರ್ವಭಂಗ; ಮದ್ದಾನೆಗೆ ಮೋದಿ ಅಂಕುಶ
Now Playing
ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಮೌನಾಸ್ತ್ರ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಗರ್ವಭಂಗ; ಮದ್ದಾನೆಗೆ ಮೋದಿ ಅಂಕುಶ
ಮಂಗಳೂರು-ಕಾಸರಗೋಡು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್: ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ
Now Playing
ಮಂಗಳೂರು-ಕಾಸರಗೋಡು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್: ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ
ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಜೀಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಗಜರಾಜ!
Now Playing
ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಜೀಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಗಜರಾಜ!
ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ ಲೇಡಿ: ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನ ಸುಸ್ತೋಸುಸ್ತು..
Now Playing
ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ ಲೇಡಿ: ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನ ಸುಸ್ತೋಸುಸ್ತು..
ಜಿಎಸ್​ಟಿ 2.0! ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? ಏನು ದುಬಾರಿ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ಪರಿಹಾರ ಏನು?
Now Playing
ಜಿಎಸ್​ಟಿ 2.0! ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? ಏನು ದುಬಾರಿ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ಪರಿಹಾರ ಏನು?

Entertainment

ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
02:33
Now Playing
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?
03:45
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
04:48
Now Playing
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್; ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!
04:09
Now Playing
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್; ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!

News

ಅಮ್ಮ ಸತ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗದೇ, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಮಲತಾಯಿ! ಸಾವಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿಸಿಟಿವಿ!
24:05
Now Playing
ಅಮ್ಮ ಸತ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗದೇ, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಮಲತಾಯಿ! ಸಾವಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿಸಿಟಿವಿ!
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ & ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​: ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಕೆಚ್, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಬಂದ ಗೆಳೆಯ!​
24:03
Now Playing
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ & ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​: ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಕೆಚ್, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಬಂದ ಗೆಳೆಯ!​
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್​​​ಗೆ ಸರ್ಪಗಾವಲು? 'ದಾಸ'ನ ಈ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಆಪ್ತರು ಕಂಗಾಲು!
04:48
Now Playing
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್​​​ಗೆ ಸರ್ಪಗಾವಲು? 'ದಾಸ'ನ ಈ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಆಪ್ತರು ಕಂಗಾಲು!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!