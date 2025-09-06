MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ..! ವೈರಲ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೈರಲ್ ಆದ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅನಾವರಣವೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯ.

Govindaraj S
Published : Sep 06 2025, 09:56 AM IST | Updated : Sep 06 2025, 09:57 AM IST
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಮಾರಿ..  ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ..! ಏರ್ ಗನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಎಳೆದ ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಗುಲಿತು ಗುಂಡು.. ಅಚಾನಕ್ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ..! ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗುಳುಂ ಮಾಡಿದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ಳು..! ಬಿಸ್ಕತ್ ಹಾಕಿದವನ ಕೈಯನ್ನೇ ಕಚ್ಚಿತು ಪುಂಡ ನಾಯಿ..!  ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ..! ವೈರಲ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೈರಲ್ ಆದ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅನಾವರಣವೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್..! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ..! ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವರಂತೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್​..! ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ..? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!
ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!
ಮೋದಿ ರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸುಂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ! ಟ್ರಂಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್​.. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಭಾರತ.. ಕೆಣಕಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕಾ..!
ಮೋದಿ ರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸುಂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ! ಟ್ರಂಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್​.. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಭಾರತ.. ಕೆಣಕಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕಾ..!
ಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಕಿರಿಕ್ ಮಹಿಳೆ ರಂಪಾಟ ಪುಡಿರೌಡಿಗಳ ಪುಂಡಾಟ: ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ
ಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಕಿರಿಕ್ ಮಹಿಳೆ ರಂಪಾಟ ಪುಡಿರೌಡಿಗಳ ಪುಂಡಾಟ: ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ
ಮಳೆಯ ಉಗ್ರಾವತಾರ.. ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಮನೆ: ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ ನೀರಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ
ಮಳೆಯ ಉಗ್ರಾವತಾರ.. ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಮನೆ: ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ ನೀರಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ
ಸೊಂಡಿಲೆತ್ತಿ ಕಬ್ಬು ಲಾರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆನೆ: ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್!
ಸೊಂಡಿಲೆತ್ತಿ ಕಬ್ಬು ಲಾರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆನೆ: ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್!
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಜರಿ! ಅರ್ಥಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡತ್ತಾ ಮೋದಿ ನಿರ್ಧಾರ?
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಜರಿ! ಅರ್ಥಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡತ್ತಾ ಮೋದಿ ನಿರ್ಧಾರ?
ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯ: ಆನೆ ದಾಂಧಲೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಾಟ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಲಿ – ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು!
ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯ: ಆನೆ ದಾಂಧಲೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಾಟ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಲಿ – ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು!
ಮಾರ್ಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮದವೇರಿದ ಗೂಳಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ: ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗುಮ್ಮಿದ ಗೂಳಿ
ಮಾರ್ಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮದವೇರಿದ ಗೂಳಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ: ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗುಮ್ಮಿದ ಗೂಳಿ
ರಂಗೇರಿದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ರಣಕಣ ; ಫೈನಲ್ ಆಗದ ಇಂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ?
ರಂಗೇರಿದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ರಣಕಣ ; ಫೈನಲ್ ಆಗದ ಇಂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ?
ಕಂದಮ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಏರಿದ ತಂದೆ: ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಂತ ಮಗು
ಕಂದಮ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಏರಿದ ತಂದೆ: ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಂತ ಮಗು

Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!
03:34
Darshan Thoogudeepa ನೋಡಲು ಇನ್ನು 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ! ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಹಾರ!
Love You Monika ಎಂದು ಕುಣಿದಿದ್ದ ಸೌಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ್ರಾ ನಟ?
04:42
Love You Monika ಎಂದು ಕುಣಿದಿದ್ದ ಸೌಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ್ರಾ ನಟ?
Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ
05:29
Kantara Movie 1 ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು! ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಸೋನು ನಿಗಂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಯಲು: ವಿವಾದಿತ ಸಿಂಗರ್​ಗೆ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​!
06:02
ಸೋನು ನಿಗಂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಯಲು: ವಿವಾದಿತ ಸಿಂಗರ್​ಗೆ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​!

ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!
21:49
ಬೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ! ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ!
ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!
23:21
ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ; ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ!
ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ: ಪತಿ ಕಣ್ಣೀರು
03:57
ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ: ಪತಿ ಕಣ್ಣೀರು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
