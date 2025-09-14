ಕಾಂತಾರ ಬರೆಯಿತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ; ಏನದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರೀ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಹೊಸಭಾಷ್ಯ?
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ‘ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ‘ಕೆಜಿಎಫ್ 2’ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಓಟಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (Kantara Prequel) ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿನಿ ಭಕ್ತಗಣ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲಲ್ಲೇ ಕಾಂತಾರ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬರೋ ಒಟಿಟಿ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ ವಿಚಾರವೊಂದು ರಿವಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂತಾರದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು..? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾರಾವಳಿಯ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಿಷಬ್ ಕಾಂತಾರ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಮಾಡಿ ಸಖತ್ ಆಗೇ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸರಧಿ ಬಂದಿರೋದು ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯದ್ದು..
ಕಾಂತಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್; ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ..?
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದ ಒಟಿಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಫ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು..
125 ಕೋಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಒಟಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ..?
ಸೆ. 20ಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ 1 ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್; ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ವಿರಣೆಗೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು!
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೆಲುಗು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶಾಲ ತೆಲುಗು ನಾಡಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಚಲು ಹೊಂಬಾಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿತರಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂತಾರ ಟ್ರೈಲರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 20ಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಡೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಂತಾರ ಜ್ವರ ಶುರುವಾಗ್ತಿರೋದಂತು ನಿಜ..
