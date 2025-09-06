ದೇವ ಭೂಮಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್; ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಕಿ?
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಅಂತಿತ್ತದ್ದಲ್ಲ. ಶೆಟ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂತಾರದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ (Kantara Prequel) ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೆಲ್ ಕಮ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ನಮಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ದೈವನ ಕತೆಯ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೇವ ಭೂಮಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೂ ನೇಪಾಳಕ್ಕೂ ಇರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು..? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಾರ ನರ್ಥನಕ್ಕೆ 26 ದಿನ ಭಾಕಿ; ದೇವ ಭೂಮಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ದೈವ ನರ್ಥನ..!
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಅಂತಿತ್ತದ್ದಲ್ಲ. ಶೆಟ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂತಾರದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನು 26 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಭಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಕತೆ ಹೇಳೋ ಈ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ದೇವ ಭೂಮಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ತಮಿಳು, ಮಲೆಯಾಳಂ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ಹಾಗು ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 80 ಪರಸೆಂಟ್ ಹಿಂದುಗಳೇ ಇರೋ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಧೈವ ಕಾರಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್1 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್, ಬಾಹುಬಲಿ ವಿತರಕರಿಂದ ಕಾಂತಾರ ವಿತರಣೆ..!
ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು AA Films ನ ಅನಿಲ್ ತಡಾನಿ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಹಾಗು ಬಾಬುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಇವರೇ. ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 160 ಕೋಟಿಗೆ ಹಿಂದಿ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್..!
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಲಹದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದಂತು ನಿಜ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ...