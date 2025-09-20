MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​-1' ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು..? ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಗುಟ್ಟು!

ರಿಲೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿರ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೋ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Shriram Bhat
Published : Sep 20 2025, 01:31 PM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ವಿಶ್ವವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್​​ಗು ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಕಾಂತರ ಚಾಪ್ಟರ್- 1 ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್; ಚಾಪ್ಟರ್​-1ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು..? ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಗುಟ್ಟು..!
ಯೆಸ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 12 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಜಯ ದಶಮಿ ದಿವಸ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ನಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ-1 ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ರಿಲೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿರ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೋ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ವಿತರಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​​ಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ-1 ಟೀಂ ಯಾವ ಗುಟ್ಟೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ..? ಖಂಡಿತ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೋಮವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರೋ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಲಕ.

ಹೌದು 22 ನೇ ತಾರೀಖು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.45ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿರೋ ಟ್ರೈಲರ್​ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿದೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಸಲಿಗೆ ಕಾಂತಾರ-1 ಟೀಂ ಇದೂವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ರಾಜರ ಕಾಲದ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ-1ನಲ್ಲಿ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಕಥೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್​​ನ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂತಾರ ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಲಕ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಹತ್ತು ದಿನ  ಮೊದಲು ಬರಲಿರೋ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು   ಮಾಡುತ್ತಾ..? ಕಾದುನೋಡೋಣ.

Related Video

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​-1' ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು..? ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಗುಟ್ಟು!
Now Playing
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​-1' ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು..? ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಗುಟ್ಟು!
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
Now Playing
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಇಲ್ಲ: ಝೈದ್ ಖಾನ್!
Now Playing
ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಇಲ್ಲ: ಝೈದ್ ಖಾನ್!
ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
Now Playing
ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
Now Playing
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಏನೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ..?
Now Playing
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಏನೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ..?
ಕಾಂತಾರ ಬರೆಯಿತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ; ಏನದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರೀ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಹೊಸಭಾಷ್ಯ?
Now Playing
ಕಾಂತಾರ ಬರೆಯಿತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ; ಏನದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರೀ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಹೊಸಭಾಷ್ಯ?
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
Now Playing
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್; ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!
Now Playing
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್; ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!

Entertainment

60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
03:52
Now Playing
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
02:33
Now Playing
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?
03:45
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
04:48
Now Playing
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?

News

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇಮದಾಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಲಿ: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಕರಾಳ ಮುಖ
24:59
Now Playing
ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇಮದಾಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಲಿ: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಕರಾಳ ಮುಖ
ಅಮ್ಮ ಸತ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗದೇ, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಮಲತಾಯಿ! ಸಾವಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿಸಿಟಿವಿ!
24:05
Now Playing
ಅಮ್ಮ ಸತ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗದೇ, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಮಲತಾಯಿ! ಸಾವಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿಸಿಟಿವಿ!
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ & ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​: ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಕೆಚ್, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಬಂದ ಗೆಳೆಯ!​
24:03
Now Playing
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ & ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​: ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಕೆಚ್, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಬಂದ ಗೆಳೆಯ!​

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!