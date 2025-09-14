ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಏನೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ..?
ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆಡಿನಲ್ಲೂ ಬರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ನ ದರ್ಶನ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ವೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷ್ಯ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮೊದಲು ದರ್ಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಾ,.? ದಾಸನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಬಂದ್ರಾ,.? ಆ ಕುರಿತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕೆಡಿ ಅಡ್ಡಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಹೇಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್..?
ಯೆಸ್ ಌಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ, ಶೋಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪೀಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಆಧ್ರೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಚಿಕ್ಕ ಅಪೀಯರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್-2ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್-1 ನಲ್ಲಿನ ಸುದೀಪ್ ಭಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ದಿ ವಿಲನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಲನ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ ಪ್ರೇಮ್ ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದರೂ ನಟಿಸ್ತಿನಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಧ್ರುವ ಜೊತೆಗೂ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಟಿದೆ. ಸೋ ಸುದೀಪ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕೆಡಿ ಅಡ್ಡಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಒಲಿಯಿತಾ..?
ಯೆಸ್ ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ,? ಹೌದು ಅಂತಾರೆ ಹತ್ತಿರದವರು. ಅಸಲಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾವು ಮುಂಗಸಿಯಂತೆ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಸಿ, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು.
ಸೋ ಧ್ರುವ ಅಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ದರ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಡಿ ನಲ್ಲಿ ದಾಸ ನಟಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆಗ ಕಿಚ್ಚನನ್ನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯ್ತು.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ..!
ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ಕೆಡಿ ಬಹುತೇಕ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಜೊತೆಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಮಾಸ್ ಆಪೀಯರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕೆಡಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ. ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿದೆ.
