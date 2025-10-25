MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್‌ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ – ಮಹಿಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ!

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್‌ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು.

Sushma Hegde
Published : Oct 25 2025, 04:09 PM IST
Share this Video
  • FB
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್‌ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು. ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲಿನ ಚಿಪ್ಪು ಮುರಿದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಕುಟುಂಬ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಟಿಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ “ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ” ಎಂಬ ರೀಲ್‌ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿದೆ.

Related Video

ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್‌ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ – ಮಹಿಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ!
Now Playing
ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್‌ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ – ಮಹಿಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ!
ದಿ ವೀರ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಜೆಕೆ: ಫೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
Now Playing
ದಿ ವೀರ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಜೆಕೆ: ಫೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
ಆಂಧ್ರ ಶಾಸಕನ ಬಯೋಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ'ನಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ!
Now Playing
ಆಂಧ್ರ ಶಾಸಕನ ಬಯೋಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ'ನಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ!
ಇದೇನು..? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳಾ?
Now Playing
ಇದೇನು..? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳಾ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದ! ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನೆ ದೂರು – ಖಾಕಿಪಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾ..?
Now Playing
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದ! ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನೆ ದೂರು – ಖಾಕಿಪಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾ..?
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಟಾಕಿ! ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ‘ಥಾಮಾ’ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್
Now Playing
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಟಾಕಿ! ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ‘ಥಾಮಾ’ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್- ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ..?
Now Playing
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್- ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ..?
ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
Now Playing
ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ದರ್ಶನ; ಜೈಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕೊಣೆಯಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ದೀಪಾವಳಿ
Chris Gayle ಜೊತೆಗೆ ‘ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದ Chandan Shetty; ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಬ್ಬ!
Now Playing
Chris Gayle ಜೊತೆಗೆ ‘ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದ Chandan Shetty; ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಬ್ಬ!
ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ; ಇದು ಪ್ರಿಯಾ-ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆ
Now Playing
ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ; ಇದು ಪ್ರಿಯಾ-ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆ

Entertainment

ದಿ ವೀರ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಜೆಕೆ: ಫೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
03:05
Now Playing
ದಿ ವೀರ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಜೆಕೆ: ಫೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್!
ಆಂಧ್ರ ಶಾಸಕನ ಬಯೋಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ'ನಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ!
03:58
Now Playing
ಆಂಧ್ರ ಶಾಸಕನ ಬಯೋಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ'ನಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ!
ಇದೇನು..? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳಾ?
03:35
Now Playing
ಇದೇನು..? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳಾ?
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್- ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ..?
04:51
Now Playing
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್- ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ..?

News

ಇದೇನು..? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳಾ?
03:35
Now Playing
ಇದೇನು..? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್? ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳಾ?
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ.. ಸವಿ ನೆನಪು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನಕಾಧಿಪತಿ! ಡಿಕೆ ‘ಆ’ ಆಸೆಗೆ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ದೀಪಾವಳಿ?
20:44
Now Playing
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ.. ಸವಿ ನೆನಪು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನಕಾಧಿಪತಿ! ಡಿಕೆ ‘ಆ’ ಆಸೆಗೆ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ದೀಪಾವಳಿ?
ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕನ್ನ; 45-50 ವರ್ಷದ ಅನರ್ಹರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್!
08:12
Now Playing
ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕನ್ನ; 45-50 ವರ್ಷದ ಅನರ್ಹರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!