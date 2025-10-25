ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ – ಮಹಿಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ!
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು.
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು. ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲಿನ ಚಿಪ್ಪು ಮುರಿದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಕುಟುಂಬ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಟಿಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ “ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ” ಎಂಬ ರೀಲ್ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿದೆ.
Related Video
Entertainment
03:05
Now Playing
News
Sports
04:21
Now Playing