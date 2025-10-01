MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ದಸರಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ದರ್ಶನ್: ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಆಯುಧಪೂಜೆ!

ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಜೈಲು ಜೀವನದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರು-ಬೈಕ್ ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ದರ್ಶನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ದಸರಾ ಮೌನಮಯ.

Sushma Hegde
Published : Oct 01 2025, 03:48 PM IST
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ-ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಖಾಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರು-ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡುವ ದಾಸ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಜೈಲು ಜೀವನದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರು-ಬೈಕ್ ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ದರ್ಶನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ದಸರಾ ಮೌನಮಯ.
 

ದಸರಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ದರ್ಶನ್: ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಆಯುಧಪೂಜೆ!
