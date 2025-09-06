ಆಂಟಿ ತುಂಬಾ ತುಂಟಿ: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್!
ಆಕೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 11 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಡ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆವತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ನಾಪತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಹೋದಳು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ. ಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಆಕೆಯ ಪೂರ್ವಪರ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಆ ಆಂಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬದಲಿಗೆ ಆಕೆಯ ಕಹನಿ ದೊಡ್ಡದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಈಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರ ಜೊತೆ? ಯಾಕೆ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಒಂದು ಖತರ್ನಾಕ್ ಆಂಟಿಯ ರಂಗೀಲ ಆಟದ ಕಥೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಎಫ್ಐಆರ್. ತಾಳಿ ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟವಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಕೆನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತೂ ಕರಳು ಚುರುಕ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೀಲಾಳ ಲೀಲೆ ಕೇವಲ ಸಂತು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೀನ್ ಆಟಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ.
ಆಕೆ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಮೊದಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ಲಂತೆ.. ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮಂಜುನಾಥನ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳಂತೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೇ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂತೂನ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಲವ್ವಡವ್ವಿ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಂತೂ ಮನೆಗೇ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅದೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಸಂತೂ ಇಬ್ಬರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿಯಾದ್ರೂ ಲೀಲಾ ಮನಸು ಬದಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ?