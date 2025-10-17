MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೊತೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಮಿರ್ಚಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ.. ಮಸಾಲ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಮಿರ್ಚಿ ಮಲೈಕಾ.. ಮಸಾಲ ರಶ್ಮಿಕಾ.. ಪಡ್ಡೆ ಹೈಕಳೆದ್ರು ಶೃಂಗಾರ ಲೋಕ..!,, ಮುನ್ನಿ ಕುಣಿತ.. ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕುಡಿತ..ನಶೆಯೋ ನಶೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ..!,, ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಿಜಲಿ.. ಥಾಮಾ ಸಾಂಗ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ.

Govindaraj S
Published : Oct 17 2025, 12:07 PM IST| Updated : Oct 17 2025, 12:09 PM IST
Share this Video
  • FB
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಮಿರ್ಚಿ ಮಲೈಕಾ.. ಮಸಾಲ ರಶ್ಮಿಕಾ.. ಪಡ್ಡೆ ಹೈಕಳೆದ್ರು ಶೃಂಗಾರ ಲೋಕ..!,, ಮುನ್ನಿ ಕುಣಿತ.. ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕುಡಿತ..ನಶೆಯೋ ನಶೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ..!,, ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಿಜಲಿ.. ಥಾಮಾ ಸಾಂಗ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ..! ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ,, ರಶ್ಮಿಕಾ-ಮಲೈಕಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ. ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಾಮಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮುನ್ನಿ ಕುಣಿತ.. ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕುಡಿತವಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಅದೆಷ್ಟು ಮಾದಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ನಶೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ-ಮಲೈಕಾರ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಟೌನ್​ ಜಗತ್ತು ಐಟಂ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್​​ಗಳ ಹಬ್.. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಮನೆ ಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪ್ರತಿ ನಟಿಯರೂ ಹಾಟ್ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಅಂದ ಚಂದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆರೆದಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸರಧಿ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾಟ್​ ಕಿಕ್​ ಕೊಡೋ ಬೇರೆ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Related Video

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿಯಿಂದ ಸವಾಲ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಕಾಲೆಳೆಯೋಕೆ ರೆಡಿನಾ?
Now Playing
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿಯಿಂದ ಸವಾಲ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಕಾಲೆಳೆಯೋಕೆ ರೆಡಿನಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೊತೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಮಿರ್ಚಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ.. ಮಸಾಲ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
Now Playing
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೊತೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಮಿರ್ಚಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ.. ಮಸಾಲ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ವೈನ್ ಹೀರಿ ವೈನಾಗಿ ಕುಣಿಯಲಾಂಭಿಸೋ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಮಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರವೇ?
Now Playing
ವೈನ್ ಹೀರಿ ವೈನಾಗಿ ಕುಣಿಯಲಾಂಭಿಸೋ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಮಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರವೇ?
Deepika Padukone ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ರಾ? ಅದೇನು 8 ಗಂಟೆ ಕಥೆ?
Now Playing
Deepika Padukone ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ರಾ? ಅದೇನು 8 ಗಂಟೆ ಕಥೆ?
ಸೌತ್ ಸುಂದರಿ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಕಂಕಣ ಬಲ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿಯ ನಂಟಿನ ಗಾಸಿಪ್
Now Playing
ಸೌತ್ ಸುಂದರಿ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಕಂಕಣ ಬಲ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿಯ ನಂಟಿನ ಗಾಸಿಪ್
‘ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ’ ಹಾಡು-ಪಾಡು; 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರಾ ನಟ ದರ್ಶನ್?
Now Playing
‘ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ’ ಹಾಡು-ಪಾಡು; 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರಾ ನಟ ದರ್ಶನ್?
ಸಕ್ಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದದ ಅಪಸ್ವರ; ಪೆರಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ದೈವನರ್ತಕನಾ, ದೈವನಾ..!?
Now Playing
ಸಕ್ಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದದ ಅಪಸ್ವರ; ಪೆರಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ದೈವನರ್ತಕನಾ, ದೈವನಾ..!?
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಟ: ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ದೈವ!
Now Playing
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಟ: ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ದೈವ!
ಸೂಪರ್​ ಜೋಡಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ..? ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾರ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ!
Now Playing
ಸೂಪರ್​ ಜೋಡಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ..? ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾರ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ!
ತಮಿಳು 'ಮಿತ್ರನ್' ಜೊತೆ ಯಶ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ? ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮನಗೆದ್ದ ಕಥೆ ಯಾವುದು?
Now Playing
ತಮಿಳು 'ಮಿತ್ರನ್' ಜೊತೆ ಯಶ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ? ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮನಗೆದ್ದ ಕಥೆ ಯಾವುದು?

Entertainment

ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೈವ-ದೆವ್ವದ ಸಮರ: ರಿಷಭ್ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ!
05:14
Now Playing
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೈವ-ದೆವ್ವದ ಸಮರ: ರಿಷಭ್ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೊತೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಮಿರ್ಚಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ.. ಮಸಾಲ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
14:48
Now Playing
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೊತೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಮಿರ್ಚಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ.. ಮಸಾಲ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಆಗ ದೀಪಾ ಸನ್ನಿಧಿ.. ಈಗ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ರಚನಾ ರೈ!
08:39
Now Playing
ಆಗ ದೀಪಾ ಸನ್ನಿಧಿ.. ಈಗ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ರಚನಾ ರೈ!
ದರ್ಶನ್ ಮರಳಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ 60 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್: ಬೆನ್ನುನೋವು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
04:06
Now Playing
ದರ್ಶನ್ ಮರಳಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ 60 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್: ಬೆನ್ನುನೋವು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ತಪ್ಪಲ್ಲ!

News

ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕೊಲೆಗೆ ಸೇಡು- ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೀಕರ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್; ಸೇಡಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೆಣದ ಪಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್!
23:52
Now Playing
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕೊಲೆಗೆ ಸೇಡು- ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೀಕರ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್; ಸೇಡಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೆಣದ ಪಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್!
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಣ ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದ! ಡಾ. ಕೃತಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
24:27
Now Playing
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಣ ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದ! ಡಾ. ಕೃತಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಚರ್ಚೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್; ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಲು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಬಿಜೆಪಿಗರು?
44:22
Now Playing
ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಚರ್ಚೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್; ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಲು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಬಿಜೆಪಿಗರು?

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!