'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಯಶ್ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್' ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಶ್, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ 'ಲಂಕೇಶ್' ಅಂದರೆ ರಾವಣನ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಯಶ್ ಆಡಿರುವ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್' ಈಗ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಬೇಡ ಎಂದ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್'!
ಬಂದಿರುವ ನಂಬಲರ್ಹ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗಾದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಯಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಯೋಚಿಸದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಭಾವನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ!
ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ನಗದು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು (Fixed Fee) ಪಡೆಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕು) ತಮಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭವೇ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಆದಾಯವಾಗಲಿದೆ!
ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಯಶ್ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್'!
ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಈ ಭವ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ರಣತಂತ್ರ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಮುಂದಾದ ಯಶ್!
ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕೇರಳ - ಈ ಐದೂ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಭವೋಪೇತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ, ಯಶ್ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭವು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ! ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಷ್ಟದ ಭಾರಿ ಅಪಾಯವೂ ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ!
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ತಾರಾಗಣವೂ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ:
ಶ್ರೀರಾಮ; ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್
ಸೀತಾ ಮಾತೆ; ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಮಹಾಬಲಿ ಹನುಮಂತ; ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್
ರಾವಣ; ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್
ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ರಾಮಾಯಣ!
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 6, 2026 ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು 2027 ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಬದಿಗೊತ್ತಿರುವ ಈ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್, ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.