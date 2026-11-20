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- Karnataka News Today Live: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೇಲಿನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜೈ ಜಗದೀಶ್! 'ಬಂಧನ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ
Karnataka News Today Live: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೇಲಿನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜೈ ಜಗದೀಶ್! 'ಬಂಧನ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ‘ಪ್ರಜಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿಸಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್’, ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್’ ಮತ್ತು ‘ಗ್ರಾಮ ಒನ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಏಕರೂಪತೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಜಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ನಾಮಫಲಕಗಳು, ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು, ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು, ರಸೀದಿಗಳು, ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್, ನಾಮಫಲಕದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಲಾಂಛನ, ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Today Live: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೇಲಿನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜೈ ಜಗದೀಶ್! 'ಬಂಧನ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ
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Karnataka News Today Live: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹11,198 ಕೋಟಿ ಮೀರದಂತೆ ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನ, ₹2.321 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಗೆ ಸಮ್ಮತಿ
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ , ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹11,198 ಕೋಟಿ ಮೀರದ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹2,321 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ
Karnataka News Today Live: ಬಡವರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ನಿವೇಶನ, 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆ! 30 ಸಾವಿರ ಸೈಟ್ಗೆ ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿವೇಶನರಹಿತರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 1ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.