ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ 'ಸಂಗಮ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಅತಿಥಿಗೃಹವನ್ನು 'ಗಂಗಾ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಪರ್ವ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಅತಿಥಿಗೃಹಕ್ಕೆ 'ಗಂಗಾ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣ'ಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ!
4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ
ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಸಂಗಮ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ 'ಸಂಗಮ' ಸಭಾಂಗಣದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣವು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನರಮಂಡಲದಂತಿದೆ. 1956ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಭೆಗಳು ಇದೇ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.
'ನವ-ದ್ರಾವಿಡ' ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕೆತ್ತಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಗೂ ಬೀಟೆ ಮರದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇದರ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 'ಸಂಗಮ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಗುಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ 'ಜನತೆಯ ಅರಮನೆ' ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 'ಗಂಗಾ' ನಿವಾಸದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಸಭಾಂಗಣ 'ಸಂಗಮ'ವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಹೊಸ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುವ ಭವ್ಯ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಕಟ್ಟಡ 'ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ'ಯಲ್ಲಿ (ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್) ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೇತದಂತಿದ್ದ ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುವುದು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಸ್ವಂತ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು People's Palace ಎಂದು ಕರೆದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಹೋಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದಿದೆ; ಇಂದು ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ದೃಢ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು.